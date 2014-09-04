中国货币市场：公开市场单日净回笼不改资金宽松格局，关注准备金补缴

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透北京9月4日 - 中国银行间货币市场主要回购利率 周四维持本周来跌势。交易员表示，央行公开市场今日单日净回笼，但对实际资金面几无影响，且全周看公开市场不改净投放格局，有助机构心态维稳。
明日将是月初的例行准备金清算日。交易人士预期，整体上或是需补缴准备金，将关注其对资金的扰动。
“今天资金面还可以，正回购150亿元操作，比到期稍微多了一些，不过也没影响。”上海一银行交易员称。
中国央行公开市场今日进行150亿元人民币14天期正回购操作，中标利率持稳于3.7%。相较今日正回购到期量100亿元，单日净回笼50亿元；不过公开市场本周整体仍净投放70亿元，为连续第四周净投放。
一券商交易员反映，早盘整体资金面宽松，对隔夜需求偏强，供给上有稍显不足感觉。
上述银行的交易员并指出，预计明日将进行准备金上缴，但量级料尚可，资金面可以承受其压力，“上半月的情况应该都还可以，不太担心。”
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8216 2.8376 -1.60
七天 3.2668 3.3896 -12.28
14天 3.5780 3.7487 -17.07
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.1950 1.0300 +416.50
七天 3.3450 3.1500 +19.50
14天 3.4800 3.0000 +48.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.8500 2.8600 -1.00
七天 3.3458 3.4000 -5.42
14天 3.6100 4.0000 -39.00
Shibor
其中:隔夜 2.8150 2.8240 -0.90
七天 3.2750 3.3910 -11.60
三个月 4.6632 4.6652 -0.20
-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 吴云凌/张喜良)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托