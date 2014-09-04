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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 12:21 BJT

中国货币市场：公开市场单日净回笼不改资金宽松格局，关注准备金补缴

路透北京9月4日 - 中国银行间货币市场主要回购利率 周四维持本周来跌势。交易员表示，央行公开市场今日单日净回笼，但对实际资金面几无影响，且全周看公开市场不改净投放格局，有助机构心态维稳。

明日将是月初的例行准备金清算日。交易人士预期，整体上或是需补缴准备金，将关注其对资金的扰动。

“今天资金面还可以，正回购150亿元操作，比到期稍微多了一些，不过也没影响。”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行150亿元人民币14天期正回购操作，中标利率持稳于3.7%。相较今日正回购到期量100亿元，单日净回笼50亿元；不过公开市场本周整体仍净投放70亿元，为连续第四周净投放。

一券商交易员反映，早盘整体资金面宽松，对隔夜需求偏强，供给上有稍显不足感觉。

上述银行的交易员并指出，预计明日将进行准备金上缴，但量级料尚可，资金面可以承受其压力，“上半月的情况应该都还可以，不太担心。”

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:55 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8216 2.8376 -1.60

七天 3.2668 3.3896 -12.28

14天 3.5780 3.7487 -17.07

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.1950 1.0300 +416.50

七天 3.3450 3.1500 +19.50

14天 3.4800 3.0000 +48.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8500 2.8600 -1.00

七天 3.3458 3.4000 -5.42

14天 3.6100 4.0000 -39.00

Shibor

其中:隔夜 2.8150 2.8240 -0.90

七天 3.2750 3.3910 -11.60

三个月 4.6632 4.6652 -0.20

-------------------------------------------------------------(完) (发稿 康熙泽；审校 吴云凌/张喜良)
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