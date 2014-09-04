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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 11:20 BJT

澳新汇市：澳元兑日圆和英镑创数月高点，新西兰元弹离低位

“澳元表现如此稳健，能够减少长期投资者的恐慌感，因为澳元过去有容易急跌的倾向，”洲西太平洋银行(Westpac Bank)的资深汇率策略师Sean Callow表示，“而且低波动性也鼓舞利差交易。”

实际上，利差交易需求一直是支撑澳元全线走势的关键因素。

澳元兑日圆 升至15个月高位98.18日圆，此处为2013年跌势的61.8%回档位，这里构成强大阻力。

澳元兑欧元 亦上涨，盘旋于14个月高位。澳元兑英镑与瑞郎亦持于九个月高位。

新西兰元兑美元 持稳于0.8320美元附近，从六个月低位0.8287美元反弹。(完)

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