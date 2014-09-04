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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 11:17 BJT

台湾债市：RP利率仍平稳，节前资金需求高峰令分配不均

路透台北9月4日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周四大致平稳。虽然寿险及投信投入附买回市场的资金略少，不过整体而言银行仍能支应补足缺口，附买回利率在中秋节前大致仍维持区间水位。

他们指出，中秋节前投信基金面临资金需求高峰，被赎回的压力较大，因此连续二日资金稍有短少。不过，多数交易商都说，从银行这里可以拆款，能够轻易的补足缺口，附买回利率大致不变。

〞短期内利率不会有变化，应该可以维持。〞一位大型证券商交易员说。

他们表示，今日有一特定大型寿险全面赎回投信的资金，令投信资金水位稍少。不过要找新资金不难，部分投信和银行的钱都相当好找，资金水位仍旧平稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，也同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，二者均与上日区间相似。

本周债券交割或还本情况为：周四元大银行63亿台币次顺位金融债交割，周五5亿台币玉山银行次顺位金融债还本。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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