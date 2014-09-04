中国新债：财政部下周五将招标发行150亿元贴现国债，期限六个月

标题新闻：警察对英首相特雷莎梅唐宁街住所附近的街道进行部分限行，白厅大道有武装警察-目击者
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路透上海9月4日 - 中国财政部周四公告称，将于下周五(12日)招标发行150亿元人民币贴现国债，期限六个月(182天)。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债为财政部今年第五期贴现国债，采用多重价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。
上述债券招标标位变动幅度为0.004元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50、20和25个标位。
该期债9月15日开始计息，招标结束至9月17日进行分销，9月19日起上市交易。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。