重发：日本央行：将根据需要尽可能长时间实行QQE，以实现通胀目标--总裁

(重发以跟上红条)

路透9月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称：

* 家庭信心正在改善

* 将根据需要尽可能长时间实行QQE，以稳步实现2%的通胀目标

* 3月和4-6月的情况来看，日本经济成长仍高于潜在趋势

* 预计日本政府将遵守中期财政纪律计划

* 消费税上调对实质薪资的影响将逐步减弱

* 美元兑日圆走强本身并非不利于日本经济

* 日本经济增长率低于我们去年4月时的预估

* 维持2%的通胀目标是非常正确的

* 经济活动仍处于恶性循环

* 尽管消费税上调后需求下降，但日本经济持续温和复苏

* 海外经济、尤其是发达经济体正在复苏，但仍有些迟滞

* 出口显示出一些疲弱迹象

* 民间消费处于走强趋势

* 2016财年中段左右，cpi涨幅可能触及2%

* 质化量化宽松(qqe)取得预期效果

* 上调消费税后需求下降的影响正在逐步减弱

* 民间消费未来将继续维持走强趋势

* 企业和家庭领域仍处于正面景气循环

* 日本央行将与政府保持密切沟通

* 预计新内阁将采取适当政策举措

* 由于获利改善，企业对投资持积极立场

* 将检视经济的上行和下行风险，并作出适当调整

* 如果从1-3月和4-6月的情况来看，日本经济成长仍高于潜在趋势

* 夏季奖金大幅增长将支持消费复苏

* 企业预估显示工业生产仍处于上行趋势

* 财政纪律改善对日本来说非常重要

* 不再次上调消费税对经济构成的风险比按计划再次上调还要大

* 影响消费者支出的因素不会持续太久

* 物价走势大致符合日本央行的预期

* 物价上涨将对中长期经济产生正面影响

* 不会改变2%的通胀目标

* 由于实行QQE，长期利率稳定在低位

* 负的实质利率正对经济和物价产生正面影响

* 日圆汇价正接近与日本经济基本面相符的水平，脱离全球金融危机后的强劲势头

* 认为日圆进一步贬值不会对日本经济造成负面影响