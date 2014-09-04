重发：日本央行：将根据需要尽可能长时间实行QQE，以实现通胀目标--总裁

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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(重发以跟上红条)
路透9月4日 - 日本央行总裁黑田东彦周四称：
* 家庭信心正在改善
* 将根据需要尽可能长时间实行QQE，以稳步实现2%的通胀目标
* 3月和4-6月的情况来看，日本经济成长仍高于潜在趋势
* 预计日本政府将遵守中期财政纪律计划
* 消费税上调对实质薪资的影响将逐步减弱
* 美元兑日圆走强本身并非不利于日本经济
* 日本经济增长率低于我们去年4月时的预估
* 维持2%的通胀目标是非常正确的
* 经济活动仍处于恶性循环
* 尽管消费税上调后需求下降，但日本经济持续温和复苏
* 海外经济、尤其是发达经济体正在复苏，但仍有些迟滞
* 出口显示出一些疲弱迹象
* 民间消费处于走强趋势
* 2016财年中段左右，cpi涨幅可能触及2%
* 质化量化宽松(qqe)取得预期效果
* 上调消费税后需求下降的影响正在逐步减弱
* 民间消费未来将继续维持走强趋势
* 企业和家庭领域仍处于正面景气循环
* 日本央行将与政府保持密切沟通
* 预计新内阁将采取适当政策举措
* 由于获利改善，企业对投资持积极立场
* 将检视经济的上行和下行风险，并作出适当调整
* 如果从1-3月和4-6月的情况来看，日本经济成长仍高于潜在趋势
* 夏季奖金大幅增长将支持消费复苏
* 企业预估显示工业生产仍处于上行趋势
* 财政纪律改善对日本来说非常重要
* 不再次上调消费税对经济构成的风险比按计划再次上调还要大
* 影响消费者支出的因素不会持续太久
* 物价走势大致符合日本央行的预期
* 物价上涨将对中长期经济产生正面影响
* 不会改变2%的通胀目标
* 由于实行QQE，长期利率稳定在低位
* 负的实质利率正对经济和物价产生正面影响
* 日圆汇价正接近与日本经济基本面相符的水平，脱离全球金融危机后的强劲势头
* 认为日圆进一步贬值不会对日本经济造成负面影响
* 认为日圆必须进一步贬值才能实现2%通胀目标的想法是错误的(完)
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路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。