《专题新闻快速浏览》--路透9月主要汇率调查****

路透在9月1-3日访问逾90位分析师，涵盖对美元兑欧元、日圆、英镑、人民币、澳元、新西兰元、印度卢比、加元、瑞郎、挪威及瑞典克朗、及拉美货币未来12个月走势的看法。

欲取得相关消息，请点选括号内代码或连结，即可读取所需新闻内容。

> 路透调查：人民币未来一年料缓步走升，印度卢比则涨势停滞

> 路透调查：澳元和新西兰元未来一年料将温和下跌

> 路透调查：欧元走势中已经消化了对欧洲央行资产购买计划的预期

> 路透调查：英镑兑美元料大致持稳，但若苏格兰独立则另当别论

> 路透调查：加元料将进入长期缓慢走贬

> 路透调查：未来一年瑞典和挪威克朗兑欧元料上涨，但兑美元可能下跌

> 浏览各货币对调查的详细英文内容，请点选 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价