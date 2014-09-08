《专题新闻快速浏览》--路透9月主要汇率调查****

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透在9月1-3日访问逾90位分析师，涵盖对美元兑欧元、日圆、英镑、人民币、澳元、新西兰元、印度卢比、加元、瑞郎、挪威及瑞典克朗、及拉美货币未来12个月走势的看法。
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> 路透调查：澳元和新西兰元未来一年料将温和下跌
> 路透调查：欧元走势中已经消化了对欧洲央行资产购买计划的预期
> 路透调查：英镑兑美元料大致持稳，但若苏格兰独立则另当别论
> 路透调查：加元料将进入长期缓慢走贬
> 路透调查：未来一年瑞典和挪威克朗兑欧元料上涨，但兑美元可能下跌
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在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。