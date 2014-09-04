中国环保：排污权交易试点可拓宽企业融资渠道，缓解融资难--环保部

路透北京9月4日 - 中国环境保护部总量司副司长黄小赠周四表示，推进排污权交易试点能够拓宽企业融资渠道，对缓解中小企业融资难等问题有促进作用。

针对国务院发布的排污权有偿使用和交易试点指导意见，他在接受政府网采访时并称，实行排污权有偿使用后对经济物价水平影响不大，对企业增加的负担也在可承受范围之内。

“推进排污权交易试点过程中，这些（试点）地方分别采取排污权抵押贷款、排污权租赁等新型管理方式为排污权交易市场注入了新鲜活力。”黄小赠表示，目前中小企业融资难问题还比较突出，排污权交易在这种情况下起到了积极的促进作用。

他举例称，浙江、湖南、湖北、山西、河北等地先后开展了排污权抵押贷款、租赁等工作，缓解中小企业融资难等问题。

其中，浙江省环保厅与中国人民银行杭州中心支行联合制定了《浙江省排污权抵押贷款暂行规定》，促使230多家通过排污权交易贷款35亿元人民币，对缓解融资难问题、促进中小企业发展起到了明显作用。

国务院之前发布关于进一步推进排污权有偿使用和交易试点工作的指导意见称，要严格落实污染物总量控制制度，在试点地区实行排污权有偿使用制度，排污单位在规定期限内对排污权拥有使用、转让和抵押等权利。

据统计，到2013年底，11个试点省份排污权有偿使用和交易金额累计将近40亿。其中，有偿使用资金20亿左右，交易金额也将近20亿。

黄小赠指出，各地收取的有偿使用费按照规定统筹用于污染防治、治污工程、减排设施的建设，这些地方的运营监管水平也得到了加强。总体来看，试点地区污染减排和环境管理各项工作都有了全面提升。

**企业负担在可承受范围**

针对征收排污权有偿使用费用对经济的影响，黄小赠称，通过模型分析结果表明，征收排污权有偿使用费对宏观经济和物价影响不大，对企业增加的负担也在可承受范围之内。

“有偿使用收取的费用又可带动相关环保产业的发展，若考虑这部分正效益，试点对宏观经济和物价的影响更小。”他说。

但他同时表示，不可否认的是，排污权有偿使用在某种程度上将推高企业的生产成本。对于企业来说，资源和环境的成本本来就该由企业来承担，企业应该用技术的提升来降低生产成本，这也是市场发挥决定性作用的重要体现。

他认为，从短期来看，一些靠赚取环境成本生存的企业，的确有可能因此而破产。但从长远来看，这将迫使排污企业采用新技术、新设备，减少对排污权的占有，从而促进结构调整，使企业在绿色发展、在当今市场竞争中赢得生存机会和竞争能力，这对企业和社会都是有利的。

为减轻排污权有偿使用对企业的负担，意见提出，试点地区要统筹把握政策措施出台的时机、力度和节奏，要因地制宜、循序渐进推进工作。企业缴纳金额较大的可分期缴纳，并且规定缴纳期限不得超过五年，首次缴款不低于应缴总额的40%。