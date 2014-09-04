台湾央行：共发行3,347.5亿台币存单，存单发行余额减4亿

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月4日 - 台湾央行周四公布，共发行3,347.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,351.5亿相较，存单发行余额减4亿。
央行存单各天期发行金额如下：
天期 利率% 金额(亿台币)
28天期 0.87 3,312.5
91天期 0.93 26.0
182天期 1.05 9.0
央行上日共发行887.5亿台币存单。
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,443.5亿台币。
拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为1,256亿台币，累计超额准备为3,727亿台币、加计前期1%的超额准备为5,119亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。