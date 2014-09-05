台湾货币市场：9月5日及本提存期资金预期变化一览表

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月5日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期3,620.50亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 -------------------------------------------------- 本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期 4兆(万亿)8,304.7亿台币： 09/08 5,048.00亿台币 09/09 1,054.50亿台币 09/10 2,243.00亿台币 09/11 2,289.30亿台币 09/12 814.80亿台币 09/15 4,266.00亿台币 09/16 1,845.50亿台币 09/17 270.00亿台币 09/18 7,567.80亿台币 09/19 2,763.00亿台币 09/22 464.50亿台币 09/23 4,511.10亿台币 09/24 2,737.50亿台币 09/25 3,982.00亿台币 09/26 1,108.50亿台币 09/29 2,138.20亿台币 09/30 991.00亿台币 10/01 834.50亿台币 *10/02 3,366.50亿台币 10/03 9.00亿台币 --公债到期1,268.55亿台币 09/08 95甲6期8息 15.9375亿台币 09/09 98甲6期5息 11.00亿台币 09/11 90乙1期13息 14.80亿台币 09/12 94甲7期9息 12.1875亿台币 09/15 93甲8期本金 700亿台币 09/15 93甲8期10息 18.375亿台币 09/18 102甲10期1息 13.125亿台币 09/21 96甲6期7息 15.4375亿台币 09/21 99甲8期4息 9.00亿台币 09/24 97甲6期6息 17.00亿台币 09/24 101甲9期2息 8.4375亿台币 09/28 89甲3期本金 400亿台币 09/28 89甲3期15息 24.50亿台币 09/30 100甲9期3息 8.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --9/09：央行发行一年期存单，预计金额为1,200亿台币，5日标售。 --9/15：央行发行两年期存单，预计金额为200亿台币，12日标售。 --9/26：财政部发行10年期公债103甲13期，暂定金额400亿台币，9/23标售。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完) 注：*表新增或更新。 (记者 林妙容; 审校 高洁如)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。