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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 12:06 BJT

《全球汇市》欧元持稳，静候欧洲央行揭晓政策谜底

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3148 1.3150 -0.02 -4.34 1.3745

美元/日圆 104.80 104.79 +0.01 -0.47 105.30

欧元/日圆 137.79 137.80 -0.01 -4.80 144.73

美元/瑞郎 0.9176 0.9176 +0.00 +2.78 0.8928

英镑/美元 1.6459 1.6461 -0.01 -0.59 1.6556

美元/加元 1.0895 1.0886 +0.08 +2.59 1.0620

澳元/美元 0.9348 0.9342 +0.06 +4.88 0.8913

新西兰元/美元 0.8322 0.8325 -0.04 +1.41 0.8206

澳元/日圆 97.970 97.890 +0.08 +4.39 93.850

新西兰元/日圆 87.210 87.240 -0.03 +0.93 86.410

英镑/日圆 172.49 172.49 +0.00 -1.06 174.33

澳元/新西兰元 1.1230 1.1215 +0.13 +3.52 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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