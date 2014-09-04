路透基点：丰田汽车金融14亿元人民币贷款案进入一般银团阶段--TRLPC

路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，丰田汽车金融(中国)有限公司的一笔两部分的14亿元人民币(2.28亿美元)循环信贷已经启动，牵头行兼簿记行为花旗集团(Citigroup)、德国商业银行、星展银行、汇丰控股和渣打银行。

渣打为额度管理行。该笔贷款分为两部分：A部分为2亿元人民币的15个月期贷款，B部分为12亿元人民币的三年期贷款。

A部分和B部分利率分别为中国人民银行(PBOC)六个月利率的95%和100%。

A部分和B部分的主办行，承贷1亿元人民币或以上，将分别获得人行六个月利率105%和106%的综合收益，以及55个基点和85个基点前端费。

安排行承贷5,000万-9,900万元人民币，将分别获得上述基准利率102%和104%的综合收益，以及40个基点和65个基点前端费。

资金用于一般运营资本。

回复截止日期为9月26日，签约定于10月第三周进行。

2013年5月，借款方曾签署一笔10亿元人民币(1.63亿美元)的两部分循环信贷。该交易包括两部分：A部分为8.5亿元人民币的364天期贷款，B部分为1.5亿元人民币的三年期贷款。A、B两部分利率分别为人行利率的90%和95%。