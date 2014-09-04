路透基点：丰田汽车金融14亿元人民币贷款案进入一般银团阶段--TRLPC

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，丰田汽车金融(中国)有限公司的一笔两部分的14亿元人民币(2.28亿美元)循环信贷已经启动，牵头行兼簿记行为花旗集团(Citigroup)、德国商业银行、星展银行、汇丰控股和渣打银行。
渣打为额度管理行。该笔贷款分为两部分：A部分为2亿元人民币的15个月期贷款，B部分为12亿元人民币的三年期贷款。
A部分和B部分利率分别为中国人民银行(PBOC)六个月利率的95%和100%。
A部分和B部分的主办行，承贷1亿元人民币或以上，将分别获得人行六个月利率105%和106%的综合收益，以及55个基点和85个基点前端费。
安排行承贷5,000万-9,900万元人民币，将分别获得上述基准利率102%和104%的综合收益，以及40个基点和65个基点前端费。
资金用于一般运营资本。
回复截止日期为9月26日，签约定于10月第三周进行。
2013年5月，借款方曾签署一笔10亿元人民币(1.63亿美元)的两部分循环信贷。该交易包括两部分：A部分为8.5亿元人民币的364天期贷款，B部分为1.5亿元人民币的三年期贷款。A、B两部分利率分别为人行利率的90%和95%。
借款方为丰田汽车的全资子公司，为丰田在华客户提供汽车融资产品。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。