版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 12:06 BJT

日本债市：公债价格持稳，市场对一如预期的日本央行决议反应不大

债市参与人士目前关注日本央行总裁黑田东彦于0430GMT时召开的记者会，以评估他对日本经济和物价形势的立场。

市场同时也关注今日稍后的欧洲央行政策决定，观望德国公债等欧洲主权债对之的反应。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.075% +0.0 0.075%

五年期公债 0.000% +0.0 0.155%

10年期公债 0.530% +0.5 0.525%

20年期公债 1.330% -0.5 1.335%

30年期公债 1.645% +0.0 1.645%

10年期公债期货 <0#JGB:> 146.16 +0.00 146.16

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/白云; 审校 王兴亚/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐