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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 12:08 BJT

《汇市简讯》日央行政策决议出炉后美元/日圆略脱离稍早高位

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* 日本央行一如多数人士预期维持货币政策和经济评估不变

* 少数原对进一步宽松仍有些微希望的人士，出脱部分多头仓位

* 美元/日圆脱离稍早高点104.95，约报104.76，之后持稳

* 仍远高于昨日低点104.72，向下到104.50一路挂有买单，之下有一些停止单

* 从105.00左右仍挂有卖单，一路向上到105.50，上方有停止单

* 市场目前在英国央行和欧洲央行政策声明公布前料退居观望 (完)

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