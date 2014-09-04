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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 12:19 BJT

更新版 1-日本央行：维持对经济的乐观评估，货币政策不变

但日本央行仍预计经济会继续保持温和复苏势头，消费将受益于就业市场收紧。就业市场吃紧也正推高薪资水平。

与日本央行的乐观情绪形成鲜明对比的是，民间部门分析师日益怀疑经济成长力度是否足以支撑通胀率上升至央行的2%目标。目前通胀在1.3%左右。

正如市场普遍预期，央行维持政策框架不变。日本央行承诺通过大规模购债，每年增加60-70万亿(兆)日圆的基础货币，以重振长期低迷的经济。

“日本央行表示目前经济部分领域弱于预期，但仍预计未来增长加速，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深分析师Hiroshi Miyazaki表示。

“日本央行可能会下调本财年的GDP预估，但只要它还预计下一财年出现稳健增长，我就认为其政策立场就不会改变。”

日本央行总裁黑田东彦在政策会议后召开新闻发布会，市场正聚焦于他对近期一系列疲弱数据、以及经济前景的表态。(完) (编译 高琦/朱晓军；审校 杜明霞/许娜)
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