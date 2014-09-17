两岸金融：台湾金管会高层下周会晤银监会洽谈“金银四会”议程--消息

路透台北9月17日 - 三位官方消息人士周三称，台湾金管会副主委黄天牧及银行局长詹庭祯下周将带队赴陆，参加由中国银监会主办的国际银行监督官年会(ICBS)，期间将与银监会筹办两岸银行监理平台会议“金银四会”的工作阶层碰面洽谈相关议程。

受两岸服务贸易协议仍卡关立法院影响，今年两岸金融(证券、银行及保险)三会迄今皆尚未顺利成行，本次金管会高层赴陆与银监会工作阶层会晤可望为“金银四会”铺路。

一位官方消息人士表示，中国银监会发函邀请台湾金管会官员参加国际监督官年会，本次将由副主委及银行局长带队前往，会议期间将与银监会筹办“金银四会”工作阶层进行会晤，定调为“金银四会”工作阶层会议。

“这次会跟(金银会)工作阶层碰面，目前预计年底再开金银会 。”其中一位消息人士说。

另一位消息人士也提及，本次金管会高层藉由国际场合碰面，对金银会总会有所进展，至于银行业争取扩大人民币回流机制等议题都会洽谈，预期在非市场准入部分较有进展机会。

两位台湾官方消息人士此前透露，由于中国银监会忙于处理9月22-25日召开的国际银行监督官大会，因此迄今两岸官方尚未达成9月在北京召开第四度两岸银行监理平台会议("金银四会")的共识。

目前金银会已召开过三回，前面两会皆是半年一次，上次则在去年4月，让间距拉长至逾一年；至于金证会--“两岸证券监理平台会议”与金保会--“两岸保险监理平台会议”则是2013年才展开首次会谈，时间点分别为去年的1月及10月。