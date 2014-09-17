两岸金融：台湾金管会高层下周会晤银监会洽谈“金银四会”议程--消息

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
路透台北9月17日 - 三位官方消息人士周三称，台湾金管会副主委黄天牧及银行局长詹庭祯下周将带队赴陆，参加由中国银监会主办的国际银行监督官年会(ICBS)，期间将与银监会筹办两岸银行监理平台会议“金银四会”的工作阶层碰面洽谈相关议程。
受两岸服务贸易协议仍卡关立法院影响，今年两岸金融(证券、银行及保险)三会迄今皆尚未顺利成行，本次金管会高层赴陆与银监会工作阶层会晤可望为“金银四会”铺路。
一位官方消息人士表示，中国银监会发函邀请台湾金管会官员参加国际监督官年会，本次将由副主委及银行局长带队前往，会议期间将与银监会筹办“金银四会”工作阶层进行会晤，定调为“金银四会”工作阶层会议。
“这次会跟(金银会)工作阶层碰面，目前预计年底再开金银会 。”其中一位消息人士说。
另一位消息人士也提及，本次金管会高层藉由国际场合碰面，对金银会总会有所进展，至于银行业争取扩大人民币回流机制等议题都会洽谈，预期在非市场准入部分较有进展机会。
两位台湾官方消息人士此前透露，由于中国银监会忙于处理9月22-25日召开的国际银行监督官大会，因此迄今两岸官方尚未达成9月在北京召开第四度两岸银行监理平台会议("金银四会")的共识。
目前金银会已召开过三回，前面两会皆是半年一次，上次则在去年4月，让间距拉长至逾一年；至于金证会--“两岸证券监理平台会议”与金保会--“两岸保险监理平台会议”则是2013年才展开首次会谈，时间点分别为去年的1月及10月。
台湾金融保险指数 今收高0.33%，表现略逊于台湾加权指数 的0.68%涨幅。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。