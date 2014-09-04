中国债市动态：现券未脱疲态，股市连续上涨压制债市多头热情

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透上海9月4日 - 中国银行间市场周四早盘现券走势仍偏弱；因担忧8月新增信贷可能优于预期，机构谨慎心态难消，且近期股票涨势连连，也压制现券的做多热情，投资者倾向选择等候下周金融数据的发布。
“早上(现券收益率)有点上，后来又稍微回来了点，目前比上日收盘涨了0.5个bp左右吧，”上海一商业银行交易员称。
他表示，现券整体波幅不大，但机构情绪比较纠结，因基本面不够明朗，机构担忧信贷数据可能比上个月略有改善，多选择等待数据的发布。
上海证券报周三报导称，四大行在8月最后一周新增贷款投放量达到1,100多亿元，借着月末冲刺的势头，四大行8月新增贷款接近2,500亿元，但月末冲刺态势很难对应信贷有效需求的回升。市场普遍预计8月全行业新增贷款规模可能恢复至7,000亿元左右。
公开市场上，央行今日进行了150亿元人民币14天期正回购操作，利率持平，本周净投放70亿元； 上海另一商业银行交易员指出，央行基本维持了此前基调，对市场影响甚微，而近期股市表现惊艳，相形之下现券做多动能缺乏，短期难改盘整格局。
中国股市沪综指 已连续四日收升，周三收盘并续创15个月新高，周四早盘收市涨0.26%，报2,294.51点。
剩余期限约6.37年的国开行固息债140203券最新双边报价收益率 为4.9385%/4.9101%，上日尾盘为4.9347%/4.9188%。
中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.41元，较上日结算价跌0.042元，或0.04%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托