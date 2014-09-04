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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 12:25 BJT

中国债市动态：现券未脱疲态，股市连续上涨压制债市多头热情

路透上海9月4日 - 中国银行间市场周四早盘现券走势仍偏弱；因担忧8月新增信贷可能优于预期，机构谨慎心态难消，且近期股票涨势连连，也压制现券的做多热情，投资者倾向选择等候下周金融数据的发布。

“早上(现券收益率)有点上，后来又稍微回来了点，目前比上日收盘涨了0.5个bp左右吧，”上海一商业银行交易员称。

他表示，现券整体波幅不大，但机构情绪比较纠结，因基本面不够明朗，机构担忧信贷数据可能比上个月略有改善，多选择等待数据的发布。

上海证券报周三报导称，四大行在8月最后一周新增贷款投放量达到1,100多亿元，借着月末冲刺的势头，四大行8月新增贷款接近2,500亿元，但月末冲刺态势很难对应信贷有效需求的回升。市场普遍预计8月全行业新增贷款规模可能恢复至7,000亿元左右。

公开市场上，央行今日进行了150亿元人民币14天期正回购操作，利率持平，本周净投放70亿元； 上海另一商业银行交易员指出，央行基本维持了此前基调，对市场影响甚微，而近期股市表现惊艳，相形之下现券做多动能缺乏，短期难改盘整格局。

中国股市沪综指 已连续四日收升，周三收盘并续创15个月新高，周四早盘收市涨0.26%，报2,294.51点。

剩余期限约6.37年的国开行固息债140203券最新双边报价收益率 为4.9385%/4.9101%，上日尾盘为4.9347%/4.9188%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报93.41元，较上日结算价跌0.042元，或0.04%。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
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