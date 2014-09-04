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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 12:28 BJT

印尼矿业：纽蒙特矿业与政府签署谅解备忘录，下周恢复铜精矿出口

路透雅加达9月4日 - 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 印尼分支首席执行官(CEO)表示，公司已与印尼政府签署谅解备忘录(MoU)，将于下周恢复铜精矿出口。这标志着公司与印尼政府间长达八个月的税收之争画上句号。

自印尼1月实施出口税以来，纽蒙特一直与印尼政府存在争执，称出口税与公司采矿合约产生冲突。公司6月宣布旗下Batu Hijau铜矿遭遇不可抗力，并于7月申请国际仲裁。

“我们昨晚签署了谅解备忘录，”纽蒙特印尼分支的首席执行官Martiono Hadianto说。“我们将于下周初开始出口。我们将召回停工的工人，准备恢复生产。”(完)

(编译 艾茂林; 审校 张明钧)
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