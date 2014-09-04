香港个股：海通国际发行6亿美元五年期担保债，票息为3.99%

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透香港9月4日 - 中国海通证券 旗下海外业务分支--海通国际 周四已成功发行一笔5年期、规模在6亿美元的担保债券，票息3.99%。据了解，是次发行是中资券商首次采用自身评级。
刊登在港交所的公告称，此次境外美元债系通过海通证券间接全资子公司Haitong International Finance 2014 Limited发行，由海通国际提供担保，母公司海通证券提供维好协议（Keepwell Deed），以进一步增强债券信用质量。
海通国际称，该批5年期债的票息3.99%，按票面值的98.809%发行，债券交易员称，这相当于4.257%的收益率。
汤森路透旗下IFR报道称，海通国际是次发债已吸引了240个账户、44亿美元的超额认购，该笔债券大部分分配予亚洲投资者。按地域分，香港投资者占45%、新加坡占32%、欧洲占11%、其他地区占12%。
投资者类别中，银行购买占比达31%，基金占22%，私人银行占27%、对冲基金占8%、其他投资者占11%。
海通国际与德意志银行及凯基证券亚洲担任该笔债券的发售及销售经办人。公司称，发债募资所得款项主要拟用作一般企业用途。
海通国际获标准普尔“BBB”评级，其今次发行的美元债与主体评级一样。
海通国际去年年底曾发过一笔9亿美元、5年期美元债，票息为3.95%。
海通国际为海通证券的海外全资附属公司，于1996年成立，并于同年于港交所上市，海通证券在中国遍布近30个省区拥有超过230多家营业部，是中国最早成立的证券公司之一。（完）
浏览海通国际其他新闻，请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托