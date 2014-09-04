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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 12:48 BJT

香港个股：海通国际发行6亿美元五年期担保债，票息为3.99%

路透香港9月4日 - 中国海通证券 旗下海外业务分支--海通国际 周四已成功发行一笔5年期、规模在6亿美元的担保债券，票息3.99%。据了解，是次发行是中资券商首次采用自身评级。

刊登在港交所的公告称，此次境外美元债系通过海通证券间接全资子公司Haitong International Finance 2014 Limited发行，由海通国际提供担保，母公司海通证券提供维好协议（Keepwell Deed），以进一步增强债券信用质量。

海通国际称，该批5年期债的票息3.99%，按票面值的98.809%发行，债券交易员称，这相当于4.257%的收益率。

汤森路透旗下IFR报道称，海通国际是次发债已吸引了240个账户、44亿美元的超额认购，该笔债券大部分分配予亚洲投资者。按地域分，香港投资者占45%、新加坡占32%、欧洲占11%、其他地区占12%。

投资者类别中，银行购买占比达31%，基金占22%，私人银行占27%、对冲基金占8%、其他投资者占11%。

海通国际与德意志银行及凯基证券亚洲担任该笔债券的发售及销售经办人。公司称，发债募资所得款项主要拟用作一般企业用途。

海通国际获标准普尔“BBB”评级，其今次发行的美元债与主体评级一样。

海通国际去年年底曾发过一笔9亿美元、5年期美元债，票息为3.95%。

海通国际为海通证券的海外全资附属公司，于1996年成立，并于同年于港交所上市，海通证券在中国遍布近30个省区拥有超过230多家营业部，是中国最早成立的证券公司之一。（完）

浏览海通国际其他新闻，请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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