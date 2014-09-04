《中国债市每日综述》现券收益率和IRS止升回稳，刺激因素匮乏弱势盘整

* 现券收益率和IRS止升转稳

* 整体波动幅度微弱

* 消息面淡静，市场继续观望

* 质押回购成交破万亿，关注准备金补缴

路透上海9月4日 - 在上日曲线陡峭化上行后，中国银行间债市周四现券收益率和IRS走势回稳。在8月信贷传言等造成的短暂扰动过后，新的刺激因素匮乏令市场再度转向观望。

国债期货市场上，主力合约延续跌势，跌幅有所收敛。另外，今日央行公开市场操作，以及农发行招标增发的三期债，也未给市场提供新的方向。

资金市场方面，整体仍呈现宽松态势，不过成交量放大至突破万亿元，交易员称，需要关注明日存款准备金可能补缴带来的影响。

上海一银行交易员表示，今日现券走势可谓风平浪静。“IRS也是小幅波动，幅度1-2bp吧。”

剩余期限近10年的国开固息债140205券最新成交 在4.96%，上日尾盘为4.9550%。

不过北京一银行交易员指出，虽然现券收益率不再明显上行，但感觉市场气氛依旧偏弱。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.360元人民币，较上日结算价下跌0.092元，或0.10%。

路透调查的22家机构预测中值显示，中国8月新增人民币贷款预期为7,000亿元人民币。8月末M2同比增速预计略降至13.4%。根据银行的放贷节奏，结合政策的放松以及季节性的影响，预计8月新增信贷规模较7月有较大幅度回升。

**回购成交破万亿，关注准备金补缴**

银行间货币市场主要回购利率 周四继续走低，成交则突破万亿元大关。交易员表示，央行公开市场今日单日净回笼，但对实际资金面几无影响，且全周看公开市场不改净投放格局，有助机构心态维稳。

明日将是月初的例行准备金清算日。交易人士预期，整体上或是需补缴准备金，将关注其对资金的扰动。

银行间市场质押式回购成交超过万亿元的情况并不多见，此前历史高点出现在6月末，为10,726亿元。

“今天资金面还可以，正回购150亿元操作，比到期稍微多了一些，不过也没影响。”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行150亿元人民币14天期正回购操作，中标利率持稳于3.7%。相较今日正回购到期量100亿元，单日净回笼50亿元；不过公开市场本周整体仍净投放70亿元，为连续第四周净投放。

一券商交易员反映，早盘整体资金面宽松，对隔夜需求偏强，供给上有稍显不足感觉。

上述银行的交易员并指出，预计明日将进行准备金上缴，但量级料尚可，资金面可以承受其压力，“上半月的情况应该都还可以，不太担心。”

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,645.79亿元，较上日的9,350.14亿元增逾一成半；其中，隔夜品种成交8,200.08亿元，上日为7,528.97亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:14 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8266 2.8376 -1.10 8,200.08

七天 3.2836 3.3896 -10.60 1,630.66

14天 3.6027 3.7487 -14.60 613.52

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.1950 1.0300 +316.50 2,612.52

七天 3.0150 3.1500 -13.50 419.85

14天 3.3600 3.0000 +36.00 27.69

回购定盘利率

其中:隔夜 2.8500 2.8600 -1.00 --

七天 3.3458 3.4000 -5.42 --

14天 3.6100 4.0000 -39.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8150 2.8240 -0.90 --

七天 3.2750 3.3910 -11.60 --

三个月 4.6632 4.6652 -0.20 --