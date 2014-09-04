中国社会：高考招生制度改革方案公布，高中不再分文理--教育部

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透北京9月4日 - 中国国务院出台关于深化考试招生制度改革的实施意见。中国网周四刊登实施意见全文称，将启动高考综合改革试点，高中将不再分文理科，试点今年首先从上海和浙江两地展开，从2014年秋季新入学的高一学生开始实施。
实施意见并称，要大幅减少、严格控制考试加分项目，2015年起取消体育、艺术等特长生加分项目，确有必要保留的加分项目，应合理设置加分分值；并自2015年起增加使用全国统一命题试卷的省份。
国务院表示，保持统一高考的语文、数学、外语科目不变、分值不变，不分文理科，外语科目提供两次考试机会；计入总成绩的高中学业水平考试科目，则由考生根据报考高校要求和自身特长，在思想政治、历史、地理、物理、化学、生物等科目中自主选择。
也即是说，未来高考总成绩“等于”，全国统一高考的语数外（外语可考两次），“加上”三门高中学业水平考试成绩（14门随学随考，学生从史、地、政、理、化、生中自选三门成绩计入总分）。
教育部副部长杜玉波在国新办新闻发布会上表示，高考改革将按照统筹规划、试点先行、分步实施、有序推进的原则，选择条件比较成熟的上海市和浙江省先行试点。
“这次试点主要探索的内容，就是探索依据统一高考成绩、依据高中学业水平考试成绩，参考学生综合素质评价的多元录取机制。这种探索的目的就是想破解‘唯分数论’、‘一考定终身’的问题，”他说。
实施意见表示，将完善高中学业水平考试 创造条件为有需要的学生提供同一科目参加两次考试的机会。2014年出台完善高中学业水平考试的指导意见。
同时，严控自主招生规模，2015年起推行自主招生安排在全国统一高考后进行；并建立招生问责制，2015年起由校长签发录取通知书，对录取结果负责。
国务院称，要继续实施支援中西部地区招生协作计划，在东部地区高校安排专门招生名额面向中西部地区招生；2017年录取率最低省份与全国平均水平的差距从2013年的6个百分点缩小至4个百分点以内。
此外，还要推进九年义务教育均衡发展，完善义务教育免试就近入学的具体办法，试行学区制和九年一贯对口招生；加快推进高职院校分类考试，高职院校考试招生与普通高校相对分开，2015年通过分类考试录取的学生占高职院校招生总数的一半左右，2017年成为主渠道。（完）
欲览详情，请点击中国网链接 here (发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托