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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 13:38 BJT

台湾金融：行政院通过第三方支付草案，将函请立法院审议

路透台北9月4日 - 台湾行政院周四通过第三方支付管理条例草案，将函请立法院审议。行政院长江宜桦表示，该条例将可健全电子支付机构经营及发展，对于促进台湾电子商务产业发展与保护消费者权益，具有重大效益。

他指出，因应电子商务及小型/个人商家的支付需求，以网路电子支付平台提供服务，形成“第三方支付服务”的新兴支付型态，金管会拟具本条例赋予非金融机构以网路虚拟帐户方式办理储值及资金移转业务适当的法源。

“电子商务对未来整体商业发展具有革命性影响，第三方支付则是电子商务中非常重要的配套。”金管会主委曾铭宗说。

至于大陆支付宝能不能来台湾拓展业务，他则回应称，条文中有规定，假设外国第三方支付业者要来台推动业务，必须取得台湾同意，若他们有兴趣，会依照规定办理。

他认为，因应电子商务未来发展必要，做概括性的授权，以后金管会将随着第三方支付业者的需要，考察主要国家的发展趋势，随时授权业者更大经营的空间，这是草案最大的特色。

此外，有业者提议储值与转帐金额无上限、开放B2B服务让企业收受大笔款项等，曾铭宗表示，据查国外立法在此方面都有设定上限，且一般商务汇款金额庞大，以台湾现有电子商务或网路即可因应，金管会将会对外说明清楚。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
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