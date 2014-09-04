台湾金融：行政院通过第三方支付草案，将函请立法院审议

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透台北9月4日 - 台湾行政院周四通过第三方支付管理条例草案，将函请立法院审议。行政院长江宜桦表示，该条例将可健全电子支付机构经营及发展，对于促进台湾电子商务产业发展与保护消费者权益，具有重大效益。
他指出，因应电子商务及小型/个人商家的支付需求，以网路电子支付平台提供服务，形成“第三方支付服务”的新兴支付型态，金管会拟具本条例赋予非金融机构以网路虚拟帐户方式办理储值及资金移转业务适当的法源。
“电子商务对未来整体商业发展具有革命性影响，第三方支付则是电子商务中非常重要的配套。”金管会主委曾铭宗说。
至于大陆支付宝能不能来台湾拓展业务，他则回应称，条文中有规定，假设外国第三方支付业者要来台推动业务，必须取得台湾同意，若他们有兴趣，会依照规定办理。
他认为，因应电子商务未来发展必要，做概括性的授权，以后金管会将随着第三方支付业者的需要，考察主要国家的发展趋势，随时授权业者更大经营的空间，这是草案最大的特色。
此外，有业者提议储值与转帐金额无上限、开放B2B服务让企业收受大笔款项等，曾铭宗表示，据查国外立法在此方面都有设定上限，且一般商务汇款金额庞大，以台湾现有电子商务或网路即可因应，金管会将会对外说明清楚。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托