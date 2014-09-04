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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 13:37 BJT

路透基点：巨腾国际子公司贷款案提高至2亿美元，完成签约--TRLPC

路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，巨腾国际控股旗下公司的三年期定期贷款由1.8亿美元提高至2亿美元后，已完成签约。

牵头行兼簿记行(MLAB)澳新银行(ANZ/澳盛)、星展银行、兆丰国际商银、及台北富邦银行各承贷2,800万美元。

牵头行台新银行及三菱东京日联银行分别承贷1,800万及1,500万美元。

经理行彰化银行承贷1,500万美元。台湾银行、玉山银行、土地银行、合作金库银行各以1,000万美元参贷。

台北富邦银行担任额度代理行。

贷款目前分为三部分，A部分3,000万美元由Jiu Ding International Ltd借入，B1部分6,000万美元由Dynamic Apex Macao Commercial Offshore Ltd借入，B2部分1.1亿美元由Dynamic Apex Macao借入。

8月25日举行签约仪式。

在巨腾国际债务/EBITAD之比为2.85倍以上情况下，初始利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码165个基点，若债务比降至2.85倍以下，加码幅度将降至160个基点。

若台北外汇经纪公司的银行间美元拆借利率(TAIFX)和Libor利差超过35个基点，借款方仍将支付超过的部分。

银行承贷2,000万美元或以上，取得牵头行头衔，有25个基点前端费用；

承贷1,500万-1,900万美元，取得经理行头衔，有18个基点的费用；

承贷1,000万-1,400万美元，有10个基点的费用。

巨腾国际为香港上市公司。该公司与其子公司的业务涵盖笔记本电脑外壳的设计、制造和销售。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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