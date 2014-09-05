重温稿-台湾货币市场：一年期定存单加权平均得标利率料在0.60-0.62%

* 标售标的：央行364天期存单

* 标售时间：周五(5日)

* 标售金额：1,200亿台币

* 预测区间：0.60-0.62%，大区间在0.60-0.625%

* 受访机构：六家

路透台北9月4日 - 货币市场资金调度人士周四表示，台湾央行将于周五(5日)标售1,200亿台币一年期定存单，预料加权平均得标利率落在0.60-0.62%间，较上次均标0.598%至多向上扬升约2基点。

路透访谈六家金融机构，本次一年期存单标售均标预测大区间则落在0.60-0.625%，其中包括三家本地大型金融机构及三家外商银行。

交易人士指出，市场对未来一年台湾央行将启动升息循环的预期高涨，但由于近两个月的一年期存单标售已率先反应升息预期，8月的加权平均利率已较6月走高7.9基点至0.598%，修正速度不慢，预料此次再行标售走高速度将有所缓和。

〞(利率)趋势是这样没有错，但再这样弹下去也不是办法,...这次不会偏离前次太多。〞一大型外资银行资金调度人士说。

此外，两家本地大型行库交易员亦指出，近来央行减收91天期存单，并明示行库转为投标长天期存单，或令本地银行下标较为积极，也会限制利率走高的幅度。

台湾央行自8月中旬以后较为明显减收三种天期存单，中止此前连七周存单发行余额净增加的态势。不过8月中旬至上日止，央行大约减收60.7亿存单，约只占明日将标售的1,200亿总额的5%，是否能有效压低均标仍有待观察。

台湾央行将在本月25日召开第三季理监事会。由于美国近期经济好转，带动美元利率扬升、美元走强，本地市场参与者亦密切观察台湾央行是否在本次会议中透露升息前景。但市场一般预估央行不会在此次会议中升息。

台湾央行第二季底理监事会决议连续三年维持重贴现率在1.875%不变，但出人意料地进一步扩大了房地产的管制措施。

央行上月标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.598%，符合市场预期。 上月标售的两年期定存单加权平均得标利率为0.802%，也符合市场预期，较前月标售的同天期存单走高5.5基点。

央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单，自今年2月开始增加至1,200亿台币。今年8月起的两年期定存单标售金额也由原先的100亿台币加至200亿。

以下为近年364天期存单标售结果一览表:

标售日期 加权平均 投标倍数 额度 一个月央行存单利率

得标利率% (亿台币)

2014年 8月 1日 0.5980 2.03 1,200 0.87%

2014年 7月 4日 0.5400 1.89 1,200 0.87%

2014年 6月 6日 0.5190 2.37 1,200 0.87%

2014年 5月 2日 0.5200 2.36 1,200 0.87%

2014年 4月 3日 0.5300 2.55 1,200 0.87%

2014年 3月 5日 0.5570 3.03 1,200 0.87%

2014年 2月14日 0.5720 2.94 1,200 0.87%

2014年 1月 3日 0.5840 2.64 1,000 0.87%

2013年12月 6日 0.5640 4.20 1,000 0.87%

2013年11月 1日 0.6150 3.26 1,000 0.87%

2013年10月 4日 0.6440 3.18 1,000 0.87%

2013年 9月 6日 0.6470 2.69 1,000 0.87%

2013年 8月 2日 0.6300 2.92 1,000 0.87%

2013年 7月 5日 0.6320 2.85 1,000 0.87%

2013年 6月 7日 0.6350 3.02 1,000 0.87%

2013年 5月 3日 0.6570 3.04 1,000 0.87%

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%

2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%

2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%

2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%

2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%

2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%

2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%