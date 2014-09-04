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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 14:18 BJT

台湾股市：小幅收跌，量缩观望中秋假期及苹果新品发表会

路透台北9月4日 - 台湾股市周四量缩微跌。分析师指出，除了中秋节假期因素外，市场也偏向观望苹果 下周二新品发表的市场反应，令台股成交量能持续萎缩，短线大盘指数呈现以盘待变的格局。

台湾加权股价指数 收跌0.23%或21.46点至9,428.89点；今日成交初值 为731.68亿台币，上交易日修正后为892.86亿。

中信投信协理王源锦表示，目前市场聚焦苹果新品上市铺货潮，确认苹果供应链拉货是否符合或优于预期，在此不确定因素下，中秋节前后交投仍显疲弱，量能不足令大盘涨幅受限。

“这两周上攻都一波比一波弱，近期量能都低于千亿台币，资金动能比较疲弱。”他说。中信投信并预估短线指数区间落在9,300-9,500点间高档整理。

兆丰投顾不愿具名分析师表示，尽管苹果周三重挫4%，但对台湾苹果概念股影响已慢慢淡化，主因台湾苹果概念股已先行领先美股回跌，今日苹果概念股表现涨跌互见，其中大立光 及和硕 皆是收红，鸿海 、台积电 则为小跌。

兆丰投顾预估台股大盘指数近两周主要区间暂看在9,350-9,550点。

美国股市周三多数收跌，苹果急挫拖累Nasdaq指数走低，在欧洲央行政策会议前，投资者不愿大举押注。苹果重挫4.2%，报98.94美元，录得1月28日以来最大单日百分比跌幅。

本地时间13:55时，亚洲股市涨跌互见，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走跌0.24%，其中以沪综指 的0.36%涨幅表现较为突出，韩股 则是微收涨0.02%，而香港恒生指数 及日股 则皆走跌约0.3%。(完)
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