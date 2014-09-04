台湾股市：小幅收跌，量缩观望中秋假期及苹果新品发表会

国际油市：OPEC秘书长称必须看到全球库存降至更接近五年均值
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透台北9月4日 - 台湾股市周四量缩微跌。分析师指出，除了中秋节假期因素外，市场也偏向观望苹果 下周二新品发表的市场反应，令台股成交量能持续萎缩，短线大盘指数呈现以盘待变的格局。
台湾加权股价指数 收跌0.23%或21.46点至9,428.89点；今日成交初值 为731.68亿台币，上交易日修正后为892.86亿。
中信投信协理王源锦表示，目前市场聚焦苹果新品上市铺货潮，确认苹果供应链拉货是否符合或优于预期，在此不确定因素下，中秋节前后交投仍显疲弱，量能不足令大盘涨幅受限。
“这两周上攻都一波比一波弱，近期量能都低于千亿台币，资金动能比较疲弱。”他说。中信投信并预估短线指数区间落在9,300-9,500点间高档整理。
兆丰投顾不愿具名分析师表示，尽管苹果周三重挫4%，但对台湾苹果概念股影响已慢慢淡化，主因台湾苹果概念股已先行领先美股回跌，今日苹果概念股表现涨跌互见，其中大立光 及和硕 皆是收红，鸿海 、台积电 则为小跌。
兆丰投顾预估台股大盘指数近两周主要区间暂看在9,350-9,550点。
美国股市周三多数收跌，苹果急挫拖累Nasdaq指数走低，在欧洲央行政策会议前，投资者不愿大举押注。苹果重挫4.2%，报98.94美元，录得1月28日以来最大单日百分比跌幅。
本地时间13:55时，亚洲股市涨跌互见，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 走跌0.24%，其中以沪综指 的0.36%涨幅表现较为突出，韩股 则是微收涨0.02%，而香港恒生指数 及日股 则皆走跌约0.3%。(完)
路透巴黎4月27日 - 石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。
路透吉隆坡4月27日 - 马来西亚棕榈油期货周四回吐涨幅收低，因为 投资人在市场触及两周高点后获利了结。 指标7月棕榈油期货 收跌0.3%，报每吨2,506马币(576.75美 元)，盘中曾触及4月14日以来高点2,545马币(林吉特)。 成交量为51,302口。 “市场在区间交投，有一些获利了结，”一名吉隆坡期货交易员表示 。 棕榈油最近受到出口疲弱以及产量增长预测造成的偏空人气打击。本 周料连续第三周下跌，本周迄今已经下跌0.9%。 马来西亚4月1-25日棕榈油出口较上月同期下滑，两家船货验证机构 给出的数据分别为下滑1.2%和下滑3.4%。 芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货 下跌0.2%，大连9月豆油<DB Ycv1>上涨0.2%。大连9月棕榈油期货 最高跳涨1.3%。(完) (编译 李春喜 审校 张涛)
路透新加坡4月27日 - 亚洲石脑油及汽油裂解价差周四下跌，因本周 新加坡与美国库存高企。 亚洲石脑油裂解价差触及每吨73.53美元的五周低点，汽油裂解价差 亦触及四周低点每桶9.87美元。 官方数据显示，在截至4月26日的当周，新加坡陆上轻质馏分油库存 增加113万桶至近八个半月最高水准1,480万桶。这仅比2016年3月2日创下 的纪录高位1,550万桶低4.5%。 前一日数据显示美国汽油库存上周增长340万桶，而路透调查的分析 师预测是下降100万桶。 不过石脑油基本面基本上保持强劲，因供应预计收紧。这在现货交易 中得到反映。 例如，台塑石化已经购买了大约13万吨6月上半月到岸麦寮的规格未 定石脑油船货，成本加运费价(C&F)较日本报价每吨升水4-5美元。 这高于台塑石化4月12日为大约12万吨5月上半月运抵麦寮的石脑油支 付的升水，这些船货的最高升水是每吨2美元。 有七笔现货交易，其中两笔是汽油，其余的是石脑油。 伊藤忠商事和托