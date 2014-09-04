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市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 14:14 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行会议结果符合预期，等待欧洲央行决议

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* 澳元/美元跌0.09%，美元/日圆涨0.09%，欧元/日圆上扬0.18%，欧元/澳元涨0.11%

* 日股日经指数跌0.33%，中国沪综指涨0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.18%，美国10年期公债收益率2.4033%

* 日本央行维持对经济的乐观评估，货币政策不变

* 欧洲央行周四面临采取政策行动的巨大市场压力，如果没能以实际行动支持总裁德拉吉上个月传递的温和讯息，欧洲央行有信誉受损的风险。 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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