《汇市简讯》欧洲盘初：日本央行会议结果符合预期，等待欧洲央行决议

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
0607GMT
* 澳元/美元跌0.09%，美元/日圆涨0.09%，欧元/日圆上扬0.18%，欧元/澳元涨0.11%
* 日股日经指数跌0.33%，中国沪综指涨0.4%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.18%，美国10年期公债收益率2.4033%
* 日本央行维持对经济的乐观评估，货币政策不变
* 欧洲央行周四面临采取政策行动的巨大市场压力，如果没能以实际行动支持总裁德拉吉上个月传递的温和讯息，欧洲央行有信誉受损的风险。 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)