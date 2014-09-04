国际油市：布兰特原油期货跌向102美元，因美国上周燃料库存增加

“美元震荡的幅度，是大宗商品剧烈波动的根源，”悉尼CMC Markets主任分析师Ric Spooner表示。

美元指数 本周上涨至14个月高位，但之后回落。石油以美元计价，美元升值会使进口成本增加。

“市场对于美国利率朝紧缩的方向调整，愈发认真看待，这个过程有可能拉低油价”Spooner表示。

“这意味着，在市场供应非常充裕，及季节性疲软的情况下，油价可能下跌。”

API公布的数据显示，美国最近一周汽油库存增加36.2万桶，馏分油库存增加38.5万桶。路透调查中分析师原先预期汽油库存下降130万桶，馏分油库存下降50万桶。

美国上周原油库存下降54.5万桶至3.61亿桶，炼油厂产能利用率下降0.5个百分点至93.2%。(完)

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