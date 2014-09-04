《全球主要央行动态》--9月4日

以下所列为上周四下午至本周四上午(8月28日-9月4日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的褐皮书指出，美国多数地区经济在最近几周继续“适度”扩张，汽车行业显示强劲成长，银行业状况改善。美联储在褐皮书中指出，12个联储地区中，有六个地区称经济“适度”成长。美联储称，从招聘趋势来看，多数地区就业市场状况基本保持不变，多数地区的就业岗位增长速度总体温和。

美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，美国经济的“状况很好”，他认为很快会准备好逐步上调利率，不过他没有说什么时候。“如果我们逐步上调利率，我并不认为会抑制经济，”费希尔接受路透采访时称。对于美联储何时应当升息，他表示：“我个人的看法是，时间表已经提前，至少我是这么想的，至于提前了多少，现在我还无法告诉你。”

**日本**

日本央行维持大规模货币刺激政策不变，并坚持其对经济的乐观看法，没有因近期的一些负面迹象而做出调整。但央行调降了对于房屋投资的评估，并警告称工厂产出依然疲弱，这认同了审议委员会中悲观人士的看法，即在经过了第二季的严重萎缩后，日本经济的反弹可能将是非常温吞不振的。

**欧洲**

瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)对一家报纸表示，瑞士央行时刻准备干预外汇市场扞卫瑞郎汇率上限，并可能采取进一步措施来确保物价稳定。“瑞郎仍被高估。执行1.20瑞郎的汇率限制，是确保瑞士货币条件适当的关键，”乔丹接受报纸NZZ am Sonntag采访时称。他并表示，瑞郎升值或将引发通缩风险。

欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示，他对前景开始蒙阴的欧元区经济感到担忧。在被问及通胀和失业问题时，他向记者表示，“我也对此感到担忧。我在这里提到的并不是真正的成功经验。我们曾预期欧元区情况好转，也确实出现了好转--2014年好于2013年--但幅度却弱于预期。”

欧洲央行执委科尔称，需要采取提振需求和供应，且与结构性改革相一致的举措来刺激欧洲经济复苏。

**中国**

中国央行称，下调云南鲁甸地震灾区地方法人金融机构存款准备金率1个百分点，支持其增加灾区信贷投放。对灾区金融机构发放的支农、支小再贷款利率分别在正常支农、支小再贷款利率基础上下调1个百分点。

**澳洲**

澳洲央行总裁史蒂文斯表示，他没有立即改变利率稳定承诺的打算，但到某个时点承诺的措辞需要有所调整。 史蒂文斯暗示不太可能进一步降息，因为此举可能进一步推高本就昂贵的房价，因而是“不明智的”。

澳洲央行连续第12次在政策会议上决定维持利率在纪录低点不变，正当国内经济面临矿业荣景消退的不利局面之际，央行似乎愿意再观望一段时期。

**韩国**

韩国央行公布会议记录显示，一位委员在8月14日会议上投票反对降息，赞成维持利率不变。韩国央行当时决议降息，为一年多来首次放松政策。委员会下调利率25个基点至2.25%，改变强硬政策立场。很多分析师认为央行是屈从于政府旨在促进经济增长的压力。

**加拿大**

加拿大央行一如预期宣布维持利率在1%不变，并重申其明确的中性立场，但强调了对家庭负债过度的新忧虑。“整体而言，通胀前景的风险保持大致均衡，但家庭债务失衡相关的风险没有消退，”央行指出。加拿大央行弃用了债务失衡继续向积极的方向发展的之前措辞，称“楼市活动强于预期”。

**其他**

巴西央行周三维持指标利率在11%不变，忽视放宽货币政策以协助提振经济的压力。该国经济在距离总统大选数周前陷入衰退。央行称，这一决定考虑了宏观经济状况和通胀前景。

国际主要央行公开市场操作一览............

央行相关消息.................................

全球主要央行会议预告..........................

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......