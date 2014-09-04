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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 14:25 BJT

韩国股市：小幅收高，投资者静待今日稍晚ECB政策决议

路透首尔9月4日 - 周四韩股小幅收高，投资者静待今日稍晚欧洲央行(ECB)的政策决议。

韩国综合股价指数 收高0.25%，收报2,056.26点。

最大市值的个股--三星电子 收高1.8%，提振大盘。三星电子市值占韩国综合股价指数成分股市值的13%。(完)
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