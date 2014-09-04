《中国新债预测》国开行一年债定位料近二级，消息面平淡现券走势僵持

* 招标品种: 国开行第23期金融债
* 期限及金额上限：1年：招标上限40亿元/柜台追加发行至多20亿元
* 招标时间: 9月5日上午10:00-11:00
* 受访人数: 7位(券商、银行)
* 预测区间: 4.23%-4.32%
* 预测均值: 4.28%
路透上海9月4日 - 中国国家开发银行 周五将招标增发一年期固息金融债。路透调查显示，本周处经济数据公布前的真空期，政策面也相对平淡，债市缺乏指引而走势迟疑，预计明日新债定位难明显偏离二级市场水平，预测均值在4.28%附近。
市场人士并认为，由于近期股市走势凌厉，对债市情绪也形成一定压制，但目前来看可见的利空因素尚有限，现券调整的压力暂不大，新债需求也将保持基本稳定。
“反正现在（二级市场）就僵持着，处于观望期，大家都比较谨慎。毕竟短品种，应该需求还好。”华东一银行交易员称。
上海一银行交易员则指出，近两日新债招标情况较为平静，中标水平也多在二级市场附近，料明日新债也不会有太多意外。
二级市场上，剩余期限约0.85年的国开行固息债140218最新成交对应收益率 为4.27%。银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，1年品种最新收益率分别为4.3217%。
该期债为国开行今年第23期金融债，按年付息，采用单一利率(荷兰式)招标方式，不设基本承销额，具体招标时间为9月5日10:00-11:00；在上述招标量之外，国开行并可向工商银行 追加发行总量不超过20亿元的当期债券，后者将通过柜台分销发行。
该期债起息日和缴款日同为9月15日，9月9日至9月15日为分销期，9月17日上市。本次发行无承揽费和兑付手续费。国开行保留增发权利。
作为政策性金融债的主要发行主体，国开行在债券融资方法上创新频频。除在银行间市场公开招标外，该行还在上海证券交易所发债，并开创工行、农行 柜台分销发债等补充方式。(完)
(发稿 边竞； 审校 林高丽)