路透基点：华彬集团首次在境外银团市场寻求1.6亿美元贷款--TRLPC

路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，私有企业华彬集团将首次进入境外银团贷款市场，寻求一笔1.6亿美元的三年期贷款。该公司以在中国销售红牛(Red Bull)品牌而闻名。

唯一簿记行瑞士信贷银行启动该笔子弹式贷款的一般银团阶段，银行以三个层级参贷。

承贷3,500万美元或以上的银行获得250个基点费用，综合收益283.33基点；承贷2,500万美元或以上的银行获得200个基点费用，综合收益366.67基点；承贷1,000万美元或以上的银行获得150个基点费用，综合收益350基点。

回复截止期为10月初。

该笔贷款实际上有助于华彬回笼收购All Market的25%股份的资金。该笔收购令华彬有权在中国销售椰汁饮料Vita Coco，而All Market是生产该饮料的美国饮料商。

借款方为境外特殊目的实体RW VC Sarl。华彬在华运营的子公司担任担保方。在中国当局5月中旬放宽规定以来，这是拥有境内实体作担保方的中国借款方首批境外融资案之一。

中国国家外汇管理局(SAFE)5月19日发布《跨境担保外汇管理规定》以及操作指引，这是政府努力放宽外汇管理的举措之一。

华彬此前曾在境外融资，但并未涉足银团贷款市场。去年1月，香港注册的关联公司--华彬国际投资(集团)有限公司担保了一笔2亿美元三年期循环信贷，以支持伦敦Ten Trinity Square的房地产开发。该处是集公寓和酒店于一体的高端多用途大楼。中国国家开发银行和Siam Development Bank等额承贷该笔贷款。