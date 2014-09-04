路透基点：华彬集团首次在境外银团市场寻求1.6亿美元贷款--TRLPC

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，私有企业华彬集团将首次进入境外银团贷款市场，寻求一笔1.6亿美元的三年期贷款。该公司以在中国销售红牛(Red Bull)品牌而闻名。
唯一簿记行瑞士信贷银行启动该笔子弹式贷款的一般银团阶段，银行以三个层级参贷。
承贷3,500万美元或以上的银行获得250个基点费用，综合收益283.33基点；承贷2,500万美元或以上的银行获得200个基点费用，综合收益366.67基点；承贷1,000万美元或以上的银行获得150个基点费用，综合收益350基点。
回复截止期为10月初。
该笔贷款实际上有助于华彬回笼收购All Market的25%股份的资金。该笔收购令华彬有权在中国销售椰汁饮料Vita Coco，而All Market是生产该饮料的美国饮料商。
借款方为境外特殊目的实体RW VC Sarl。华彬在华运营的子公司担任担保方。在中国当局5月中旬放宽规定以来，这是拥有境内实体作担保方的中国借款方首批境外融资案之一。
中国国家外汇管理局(SAFE)5月19日发布《跨境担保外汇管理规定》以及操作指引，这是政府努力放宽外汇管理的举措之一。
华彬此前曾在境外融资，但并未涉足银团贷款市场。去年1月，香港注册的关联公司--华彬国际投资(集团)有限公司担保了一笔2亿美元三年期循环信贷，以支持伦敦Ten Trinity Square的房地产开发。该处是集公寓和酒店于一体的高端多用途大楼。中国国家开发银行和Siam Development Bank等额承贷该笔贷款。
华彬在中国独家生产奥地利能量饮料红牛。据该公司官网，华彬集团由旅居海外华人严彬博士于1984年创建于泰国。华彬业务遍及航空、医疗保健、酒店业、房地产和租赁等行业。(完) (编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。