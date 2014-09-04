《RUSSELL专栏》乌克兰冲突或将促成欧洲与俄国分头寻觅能源供需管道

欧洲方面兴趣重燃，美国煤矿商也有可能从中受益，因为他们供应这种燃料的成本效益要优于其它主要出口国家。

当然，包括Gazprom 在内的俄罗斯大型能源公司不大可能愿意将欧洲的市场份额拱手相让，因此他们竭力说服买家相信，尽管乌克兰冲突不断，但俄罗斯仍然是可靠的供应方。

不过，俄罗斯企业若继续将目光投向东方，面向中国或者是飞速成长的东南亚市场发掘新客户，也是合情合理的。

俄罗斯与中国达成协议，斥资数以十亿计美元新建年供气量为380亿立方米的输气管，就是一个很好的例子。

普京还在9月1日时表示，他对中国投资者参股Vankor油田的想法表示欢迎。该油田是俄罗斯Rosneft 旗下第二大项目。

中国国务院副总理张高丽9月1日访问莫斯科时表示，希望中俄两国的油气巨头进一步扩大能源合作。

趋势一旦开始，往往会自行加速，看来乌克兰冲突进一步刺激欧洲摆脱对俄罗斯能源依赖，而俄罗斯与中国的远东也走得更近了。(完)