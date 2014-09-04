《汇市简讯》欧元/美元空头冀望欧洲央行会议或美国ADP数据提供动能

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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* 欧洲央行宽松态度及美国ADP民间就业数据强劲程度，是否足以压低欧元/美元？
* 今日主要事件登场之前，欧元/美元缺乏明显反弹，暗示将进一步下跌
* 美国公债/德债利差缩窄，略微减轻欧元/美元压力
* 10年期美债/德债利差由接近150个基点缩窄至145个基点，两年期公债利差由57个基点缩至54个基点
* 200小时移动均线在1.3163附近，为上档关键水位，下档有1.3100支撑。1.30有大量选择权相关操作
* 欧元/美元必须升破21日均线位置1.3263，才能消除偏空气氛 (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)