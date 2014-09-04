版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 15:05 BJT

《汇市简讯》欧元/美元空头冀望欧洲央行会议或美国ADP数据提供动能

0644GMT

* 欧洲央行宽松态度及美国ADP民间就业数据强劲程度，是否足以压低欧元/美元？

* 今日主要事件登场之前，欧元/美元缺乏明显反弹，暗示将进一步下跌

* 美国公债/德债利差缩窄，略微减轻欧元/美元压力

* 10年期美债/德债利差由接近150个基点缩窄至145个基点，两年期公债利差由57个基点缩至54个基点

* 200小时移动均线在1.3163附近，为上档关键水位，下档有1.3100支撑。1.30有大量选择权相关操作

* 欧元/美元必须升破21日均线位置1.3263，才能消除偏空气氛 (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐