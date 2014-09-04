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市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 15:08 BJT

《汇市简讯》英镑/美元：市场仍聚焦苏格兰独立事件风险

路透9月4日 -

0644 GMT

* 英镑继续承压，受累于苏格兰独立的疑虑

* 《每日电讯报》首页标题“赞成独立可能导致英镑崩盘”

* 英镑/美元买单挂在1.6440(周三的七个月低点)，下方支撑位为1.6425和1.64

* 卖单部在1.65附近(周三高点1.6498，此前公布的英国服务业PMI好于预期)

* 1100GMT发布英国央行利率决定，料按兵不动(完)

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