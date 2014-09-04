德国经济：7月工业订单增幅远超预期，受助于外需和经济反弹预期

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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路透柏林9月4日 - 德国7月工业订单增幅远超预期，创逾一年最快增长，受助于国外资本财需求强劲，且第三季经济反弹的预期增强。
周四的经济部数据显示，德国7月工业订单较前月上升4.6%，远超路透调查预估的增长1.5%。
“继第二季地缘政治问题和经济走软造成的不确定性后，订单强劲增长对产业经济而言是一个鼓舞人心的信号，”经济部在声明中称。
经济部表示，高价物品对订单增长有重要贡献，但基本面活动也显示向好。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)