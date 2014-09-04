德国经济：7月工业订单增幅远超预期，受助于外需和经济反弹预期

路透柏林9月4日 - 德国7月工业订单增幅远超预期，创逾一年最快增长，受助于国外资本财需求强劲，且第三季经济反弹的预期增强。

周四的经济部数据显示，德国7月工业订单较前月上升4.6%，远超路透调查预估的增长1.5%。

“继第二季地缘政治问题和经济走软造成的不确定性后，订单强劲增长对产业经济而言是一个鼓舞人心的信号，”经济部在声明中称。