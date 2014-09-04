欧元债市：欧债收益率小跌，因预期欧洲央行将强化支撑经济的承诺

这些评论升高了对欧洲央行实施量化宽松(QE)的预期，欧元区多数国家的公债收益率(殖利率)推低至纪录低位。

从那之后，市场的预期略见消退，据信德国仍然不愿意走上这条路线，部分分析师预期德拉吉的言论将比在杰克森霍尔会议上略为保守。

德国10年期公债收益率 下跌0.5个基点，至0.95%，高于8月底触及的0.867%纪录低位，但仍低于杰克森霍尔会议前低位0.99%，以及上月欧洲央行会议后的1.07%水准。

西班牙10年期公债收益率 亦略跌至2.28%，西班牙稍晚将发行20-30亿欧元的10年期与30年期公债。(完)

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