欧元债市：欧债收益率小跌，因预期欧洲央行将强化支撑经济的承诺

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
这些评论升高了对欧洲央行实施量化宽松(QE)的预期，欧元区多数国家的公债收益率(殖利率)推低至纪录低位。
从那之后，市场的预期略见消退，据信德国仍然不愿意走上这条路线，部分分析师预期德拉吉的言论将比在杰克森霍尔会议上略为保守。
德国10年期公债收益率 下跌0.5个基点，至0.95%，高于8月底触及的0.867%纪录低位，但仍低于杰克森霍尔会议前低位0.99%，以及上月欧洲央行会议后的1.07%水准。
西班牙10年期公债收益率 亦略跌至2.28%，西班牙稍晚将发行20-30亿欧元的10年期与30年期公债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林/陈宗琦；审校 张明钧/蔡美珍)
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路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。