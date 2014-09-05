重发-台湾数据：8月CPI年增2.07%创一年半新高，明显高于预期

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透台北9月5日 - 台湾主计总处周五公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.07%，创下一年半以来新高，明显高于市场预估的1.84%涨幅。而主计总处最新预估今年全年CPI涨幅为1.64%。
CPI年增率前高为2013年2月的上涨2.96%。
主计总处称，主因蛋类、肉类、蔬菜、水果及水产品价格较上年同月涨幅显着，加以外食费及调理食品等价格调涨，且燃气及家庭用电等价格亦相对上年为高。
8月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.12%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
8月 7月
CPI（较上年同期） +2.07 +1.76r
路透调查（较上年同期） +1.84 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.33 -0.13
核心CPI（较上年同期） +1.67 +1.55r
WPI（较上年同期） +0.12 +0.92r
注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)
参看台湾CPI相关新闻，请点选 ；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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