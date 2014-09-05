重发-台湾数据：8月CPI年增2.07%创一年半新高，明显高于预期

路透台北9月5日 - 台湾主计总处周五公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.07%，创下一年半以来新高，明显高于市场预估的1.84%涨幅。而主计总处最新预估今年全年CPI涨幅为1.64%。

CPI年增率前高为2013年2月的上涨2.96%。

主计总处称，主因蛋类、肉类、蔬菜、水果及水产品价格较上年同月涨幅显着，加以外食费及调理食品等价格调涨，且燃气及家庭用电等价格亦相对上年为高。

8月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.12%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

8月 7月

CPI（较上年同期） +2.07 +1.76r

路透调查（较上年同期） +1.84 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.33 -0.13

核心CPI（较上年同期） +1.67 +1.55r

WPI（较上年同期） +0.12 +0.92r

注：r代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。(完)