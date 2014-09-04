路透伦敦9月4日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：
欧元/美元：目前正从2013年9月低位1.3105美元小幅反弹。在240分钟图表中，可看见偏多的背离，日内与日线图皆出现第13波。加上慢性随机指标的超跌讯号，这提高了朝1.3200区域小幅反弹的机率。较长期我们仍看空，目前预期只是一波小幅轧高。
美元/日圆：2014年高位及61.8%回档位105.45/50日圆守住了初步测试。这是重大阻力位，我们退出了多头部位。105.50守住初步测试，将吸引我们重新在104.40区域逢低建立多仓。只要美元/日圆日线收盘维持高于8月22日低位103.50，我们将维持短线看多。
英镑/美元：1.6454美元支撑位(78.6%费波纳奇回档位)仍有面临危险的压力。如果收盘失守此处，英镑/美元将有跌向1.6365的压力，1.6365为2013年11月起涨升段的61.8%回档位，然后是2014年低位1.6253。较长期而言，我们预期英镑回跌至1.6006(200周移动均线位置)。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3139 1.3150 -0.08 -4.41 1.3745
美元/日圆 104.94 104.79 +0.14 -0.34 105.30
欧元/日圆 137.88 137.80 +0.06 -4.67 144.63
美元/瑞郎 0.9186 0.9176 +0.11 +2.89 0.8928
英镑/美元 1.6455 1.6461 -0.04 -0.61 1.6556
美元/加元 1.0904 1.0886 +0.17 +2.67 1.0620
澳元/美元 0.9331 0.9342 -0.12 +4.69 0.8913
新西兰元/美元 0.8317 0.8325 -0.10 +1.35 0.8206
欧元/瑞郎 1.2071 1.2067 +0.03 -1.63 1.2271
欧元/英镑 0.7984 0.7989 -0.06 -3.77 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.1961 9.2064 -0.11 +3.94 8.8474
美元/挪威克朗 6.2241 6.2161 +0.13 +2.60 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 陈宗琦；审校 蔡美珍)