重发-《分析师观点2》台湾8月CPI年增率创一年半高位，升息时点料仍落在明年中

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透台北9月5日 - 台湾主计总处周五公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.07%，创下一年半以来新高，明显高于市场预估的1.84%涨幅。而主计总处最新预估今年全年CPI涨幅为1.64%。
CPI年增率前高为2013年2月的上涨2.96%。
主计总处称，主因蛋类、肉类、蔬菜、水果及水产品价格较上年同月涨幅显着，加以外食费及调理食品等价格调涨，且燃气及家庭用电等价格亦相对上年为高。
8月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.12%。
以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：
8月 7月
CPI（较上年同期） +2.07 +1.76r
路透调查（较上年同期） +1.84 --
CPI（较上月，经季节调整） +0.33 -0.13
核心CPI（较上年同期） +1.67 +1.55r
WPI（较上年同期） +0.12 +0.92r
**市场评论**
--元大投顾研究部协理 王诚宏：
8月CPI的数据是比我们预估的要高一些，但是如果扣除食品为主的价格，从核心物价来看，还是稳定慢慢上升，这对央行来说，不会一下子造成太大的压力。但是我们如果从定存减去CPI来看负利率，台湾已连续六个月处于负利率的状况，而台湾景气很可能从年底到明年初转为代表景气活终的黄红灯，当这两个指标都满足时，央行就很可能升息。最快在今年12月升息的机会不能说没有。
--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：
尽管8月CPI受到气候炎热等天候因素影响而高于市场预期，但核心物价年增率仍算稳定，目前预估全年台湾CPI年增率为1.4-1.5%，仍在合理范围之内还不致于失控，且台湾出口等经济表现持续复苏，维持台湾央行最快明年第二季升息的预期。
至于欧洲央行意外降息对台湾利率政策影响有限，台湾利率政策主要是跟进美国联准会脚步，对台币汇价影响才会比较明显，可能因此带动新兴市场货币的下跌。
--大众银行总经分析师 陈森林：
8月的数据是比预期的要高，但主要仍是食品价格浮动，我们预估全年的CPI还是会在1.5%左右，不会过高。但是在美国经济好转、欧洲经济却还在宽松的情况下，台湾央行会显得左右为难。不过由于这几个月的CPI走高主要都不是需求面造成的，而是天候等因素，所以我认为央行今年升息的机率不高，如果美国在明年春天以后升息，台湾最可能的升息时点在明年6月。
**市场反应**
--台币兑美元 周四收盘升1.4分至29.972。
--台股加权股价指数 周四收跌0.23%，报9,428.89点。
--指标五年期公债103/10 殖利率周四收跌1.27基点报1.1713%。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)
--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)
**相关背景**
--台湾中央银行今年6月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续12季度维持利率不变。
--主计总处8月间对2014年全年经济成长率的预估为3.41%，CPI年成长率为1.64%。明年的GDP成长率估为3.51%，CPI则估为1.46%。(完)
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。