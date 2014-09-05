重发-《分析师观点2》台湾8月CPI年增率创一年半高位，升息时点料仍落在明年中

路透台北9月5日 - 台湾主计总处周五公布，8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升2.07%，创下一年半以来新高，明显高于市场预估的1.84%涨幅。而主计总处最新预估今年全年CPI涨幅为1.64%。

CPI年增率前高为2013年2月的上涨2.96%。

主计总处称，主因蛋类、肉类、蔬菜、水果及水产品价格较上年同月涨幅显着，加以外食费及调理食品等价格调涨，且燃气及家庭用电等价格亦相对上年为高。

8月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期升0.12%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

8月 7月

CPI（较上年同期） +2.07 +1.76r

路透调查（较上年同期） +1.84 --

CPI（较上月，经季节调整） +0.33 -0.13

核心CPI（较上年同期） +1.67 +1.55r

WPI（较上年同期） +0.12 +0.92r

**市场评论**

--元大投顾研究部协理 王诚宏：

8月CPI的数据是比我们预估的要高一些，但是如果扣除食品为主的价格，从核心物价来看，还是稳定慢慢上升，这对央行来说，不会一下子造成太大的压力。但是我们如果从定存减去CPI来看负利率，台湾已连续六个月处于负利率的状况，而台湾景气很可能从年底到明年初转为代表景气活终的黄红灯，当这两个指标都满足时，央行就很可能升息。最快在今年12月升息的机会不能说没有。

--凯基投顾总经分析师 蔡耀德：

尽管8月CPI受到气候炎热等天候因素影响而高于市场预期，但核心物价年增率仍算稳定，目前预估全年台湾CPI年增率为1.4-1.5%，仍在合理范围之内还不致于失控，且台湾出口等经济表现持续复苏，维持台湾央行最快明年第二季升息的预期。

至于欧洲央行意外降息对台湾利率政策影响有限，台湾利率政策主要是跟进美国联准会脚步，对台币汇价影响才会比较明显，可能因此带动新兴市场货币的下跌。

--大众银行总经分析师 陈森林：

8月的数据是比预期的要高，但主要仍是食品价格浮动，我们预估全年的CPI还是会在1.5%左右，不会过高。但是在美国经济好转、欧洲经济却还在宽松的情况下，台湾央行会显得左右为难。不过由于这几个月的CPI走高主要都不是需求面造成的，而是天候等因素，所以我认为央行今年升息的机率不高，如果美国在明年春天以后升息，台湾最可能的升息时点在明年6月。

**市场反应**

--台币兑美元 周四收盘升1.4分至29.972。

--台股加权股价指数 周四收跌0.23%，报9,428.89点。

--指标五年期公债103/10 殖利率周四收跌1.27基点报1.1713%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行今年6月底决议将官方利率维持在1.875%，是连续12季度维持利率不变。

--主计总处8月间对2014年全年经济成长率的预估为3.41%，CPI年成长率为1.64%。明年的GDP成长率估为3.51%，CPI则估为1.46%。(完)

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