《路透晚报》--9月4日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数终止三日涨势而收低，央行会后出现获利卖盘

日本股市日经指数周四下跌，结束此前三天的连涨，因日本央行会议决定维持大规模货币刺激政策不变并坚持对经济的乐观评估，投资者迅速消化了该消息并对日股近期涨势进行获利了结。日经指数下跌0.3%，收报15,676.18点，撤离周三触及的七个月高点15,829.38。东证股价指数下滑0.4%至1,296.39点。JPX-日经400指数也下滑0.4%，报11,761.71点。

--中国股市：沪综指受航运、电力板块带动收升，逾15个月来首次站上2,300点

中国股市沪综指受航运、电力板块带动收升，逾15个月来首次站上2,300点。分析师指出，短期股指大幅拉升后存在一定技术性回调压力，但今日盘中震荡过程中各板块走势未出现明显分化，轮动有序，料短线涨势有望延续。

沪综指收报2,306.862点，涨18.235点或0.80%，此前收盘高点为2013年5月30日2,317.75点；上证A股今日成交1,792亿元人民币，上日为1,873亿元。沪深300指数收报2,426.224点，涨0.72%；沪深300指数期货主力9月合约尾盘报2,441.0点，涨1.19%，成交737,206手。

--香港股市：恒指收敛跌幅小幅收低，恒生国企指数升至近九个月高点

香港股市恒生指数收跌，脱离2008年5月以来高位，恒生国企指数则升至近九个月高点。恒生指数小跌0.1%，至25,297.92点，稍早跌幅曾达0.5%。恒生国企指数上涨0.7%，收在12月9日以来高位。

--全球汇市：欧元在ECB公布决议前下跌，瑞典克朗走强

欧元兑美元下跌，持于本周稍早所创的一年低点附近，市场预期欧洲央行(ECB)将发出可能推出更多货币刺激措施信号。关于乌克兰危机可能通过和平手段解决的寄望，此前支撑欧元。瑞典克朗兑欧元上扬，此前瑞典央行如预期般维持指标利率不变，并未像部分市场人士预料那样推后首次升息的时点。欧元疲软促使美元指数攀升至82.924，距离周三所及的14个月高位83.058不远。

--欧元债市：欧债收益率小跌，因预期欧洲央行将强化支撑经济的承诺

欧元区公债收益率(殖利率)小跌，因欧洲央行(ECB)料强调，准备动用包括购债在内的一切工具来支撑经济和提振通胀。德国10年期公债收益率下跌0.5个基点，至0.95%，高于8月底触及的0.867%纪录低位，但仍低于杰克森霍尔会议前低位0.99%，以及上月欧洲央行会议后的1.07%水准。西班牙10年期公债收益率亦略跌至2.28%，西班牙稍晚将发行20-30亿欧元的10年期与30年期公债。

--金属期市：伦铜盘旋在近两周低位，静待欧洲央行会议结果

伦敦期铜盘旋在近两周低位，因市场预期铜供应将大增，但由于交易商预估欧洲央行将在今日稍晚会议上放宽政策，期铜寻得支撑。0831GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小涨0.29%，至每吨6,924.50美元，前一日下跌1%，触及每吨6,882美元的两周低位。上海期交所主力11月期铜下跌0.5%，至每吨49,500元人民币(8,067美元)。

--国际油市：布兰特原油期货跌向102美元，因美国上周燃料库存增加

布兰特原油期货跌向102美元，回吐隔夜市场大涨的部分涨幅，因美产业数据显示上周燃料库存上升，而且人们再次质疑美国的石油需求力道。0833GMT时，布兰特10月原油期货跌0.85美元，报每桶101.92美元，美国原油期货下滑0.75美元，报94.79美元，周三则是上涨2.66美元。

--全球金市：现货金由两个半月低点微升，受实货买盘支撑

现货金微升，受技术性买盘及亚洲实货买盘支撑，但金价持续在两个半月低点附近盘旋，因美国经济及美元前景看俏，打击黄金魅力。投资人等待今日稍晚的欧洲央行会议，以观察央行是否推出新一轮刺激政策，以及对欧元与美元的影响。0834GMT，现货金上涨至每盎司1,272美元。金价周三曾跌至1,261.19美元，为6月中以来低点，但终场小幅收高。