英国央行：维持利率在0.5%不变，符合市场预期

美国热股：PayPal Holdings季度获利胜预期并上调财测，盘初急升逾7%
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
英国央行上个月表示，正在关注薪资成长迹象，薪资成长一直较为疲弱，同时在考虑加息的最佳时期。
随着英国经济成长今年料将超过3%，参与路透调查的分析师预计英国央行将在2015年初时加息--可能比美联储提前几个月。
不过，上述立场可能会同时面临来自英国国内以及国外的风险。
本周一份调查显示，8月服务业活动扩张速度一年最快，表明经济复苏脚步并未在年底前的最后几个月陷入停滞。
但制造业成长减缓，让人们越发意识到尽管经济复苏强劲，但仍然过度依赖支出较高的消费方，而非企业投资或出口。
英国最大的出口市场--欧元区的经济停滞不前，是压在英国央行政策前景上的又一层乌云。
英国央行周四表示，将会维持资产购买规模在3,750亿英镑不变，并将把本月到期的144亿英镑的公债进行再投资。(完) (编译 田建华/洪曦; 审校 孙茉莉)
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)