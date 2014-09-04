英国央行：维持利率在0.5%不变，符合市场预期

英国央行上个月表示，正在关注薪资成长迹象，薪资成长一直较为疲弱，同时在考虑加息的最佳时期。

随着英国经济成长今年料将超过3%，参与路透调查的分析师预计英国央行将在2015年初时加息--可能比美联储提前几个月。

不过，上述立场可能会同时面临来自英国国内以及国外的风险。

本周一份调查显示，8月服务业活动扩张速度一年最快，表明经济复苏脚步并未在年底前的最后几个月陷入停滞。

但制造业成长减缓，让人们越发意识到尽管经济复苏强劲，但仍然过度依赖支出较高的消费方，而非企业投资或出口。

英国最大的出口市场--欧元区的经济停滞不前，是压在英国央行政策前景上的又一层乌云。