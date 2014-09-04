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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 20:49 BJT

表格：美国第二季非农生产率环比年率修正值为增长2.3%

路透9月4日 - 美国劳工部周四公布：

* 美国第二季非农生产率环比年率修正值为增长2.3%(预估为增长2.5%)

* 第二季非农单位劳工成本修正值为下滑0.1%(预估为增长0.5%)

环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.

以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：

生产率 单位劳工成本

第二季-R 第二季-P 第一季 第二季-R 第二季-P 第一季

非农业 2.3 2.5 -4.5 -0.1 0.6 11.6

制造业 3.3 3.6 3.2 -1.6 -1.3 5.5

耐久财(耐用品) 3.4 2.9 3.5 -2.3 -1.3 6.3

非耐久财 4.7 5.9 2.8 -2.2 -2.7 3.9

整体企业 2.3 2.0 -5.0 -0.2 1.0 12.5

注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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