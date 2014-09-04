表格：美国第二季非农生产率环比年率修正值为增长2.3%

美国热股：PayPal Holdings季度获利胜预期并上调财测，盘初急升逾7%
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透9月4日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国第二季非农生产率环比年率修正值为增长2.3%(预估为增长2.5%)
* 第二季非农单位劳工成本修正值为下滑0.1%(预估为增长0.5%)
环比年率系以季度变动率推算,代表在该季度变动率持续不变下的年度变动率.
以下为详细数据(经季节调整之环比年率/%)：
生产率 单位劳工成本
第二季-R 第二季-P 第一季 第二季-R 第二季-P 第一季
非农业 2.3 2.5 -4.5 -0.1 0.6 11.6
制造业 3.3 3.6 3.2 -1.6 -1.3 5.5
耐久财(耐用品) 3.4 2.9 3.5 -2.3 -1.3 6.3
非耐久财 4.7 5.9 2.8 -2.2 -2.7 3.9
整体企业 2.3 2.0 -5.0 -0.2 1.0 12.5
注：P表示初值；PR表示前值，R表示修正值。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透4月27日 - PayPal Holdings Inc周三上调了获利预估，之前该公司公布的季度获利高于预期，得益于支付处理量增长和用户数量增幅创过去三年来最大。
路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)