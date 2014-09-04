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货币新闻 | 2014年 9月 4日 星期四 20:50 BJT

表格：加拿大7月贸易顺差升至25.8亿加元超预估，创2008年10月来最高

路透9月4日 - 加拿大统计局周四公布，7月贸易顺差升至25.8亿加元，6月下修至顺差18.3亿加元。

7月出口增长1.4%至455.4亿加元的纪录高位，出口数量及价格分别上扬1.1%及0.3%。进口下滑0.3%至429.6亿加元，进口价格下滑0.6%，进口量增长0.4%。

以下为详细数据(经季节调整,单位为10亿加元)：

7月 6月(修正值) 变动百分比(%) 6月(前值)

贸易收支 +2.581 +1.831 -- +1.860

出口 45.538 44.906 +1.4 45.203

进口 42.957 43.075 -0.3 43.344

路透调查的分析师平均预估，加拿大7月贸易顺差12亿加元。(完)
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