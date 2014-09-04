表格：加拿大7月贸易顺差升至25.8亿加元超预估，创2008年10月来最高

路透9月4日 - 加拿大统计局周四公布，7月贸易顺差升至25.8亿加元，6月下修至顺差18.3亿加元。

7月出口增长1.4%至455.4亿加元的纪录高位，出口数量及价格分别上扬1.1%及0.3%。进口下滑0.3%至429.6亿加元，进口价格下滑0.6%，进口量增长0.4%。