美国数据：8月Markit服务业PMI终值为59.5，成长步伐较上月放缓

8月就业分项指数从7月的52.8升至52.9，但低于53.2的初值。

“企业仍大量招人来满足增长的需求，两项PMI调查都显示8月非农就业岗位料增加20万个左右。”Markit首席分析师Chris Williamson称，其指的是周二Markit公布的美国制造业PMI。

Markit美国8月综合PMI从7月的60.6降至59.7，但是高过58.8的初值。(完)