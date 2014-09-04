版本:
中国
市场报道 | 2014年 9月 4日 星期四 16:57 BJT

全球贵金属：9月3日SPDR黄金与iShares白银持仓皆减少

路透9月4日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 黄金周三持仓量较周二减少0.34%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量减少0.07%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 25,415,722.9 9月3日 25,502,289.0 9月2日 　-86,566.1 -0.34%

iShares 333,207,530.8 9月3日 333,446,799.8 9月2日 -239,269.0 -0.07%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)

浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦；审校 田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐