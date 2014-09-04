欧洲汇市：英镑/美元处七个月低点附近，受苏格兰独立公投疑虑打压

英镑周四接近上述低点。稍晚英国央行将公布政策决议，料将把利率保持在纪录低位0.5%。

周三数据显示，英国服务业扩张速度为近一年最快，但未能给英镑太多帮助。

“英镑的问题是市场突然清醒过来。在YouGov民调发布后，市场才发现还没有消化任何可能性，”汇丰全球外汇研究主管David Bloom称。

欧元 持平在0.79885英镑。欧洲央行今天稍晚也将公布重要的政策决议，此后还将召开新闻发布会。(完)

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