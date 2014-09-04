欧洲汇市：英镑/美元处七个月低点附近，受苏格兰独立公投疑虑打压

标题新闻：摩根大通将首季美国经济增长预估从0.4%下调至0.3%，因耐久财订单和贸易数据弱于预期
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英镑周四接近上述低点。稍晚英国央行将公布政策决议，料将把利率保持在纪录低位0.5%。
周三数据显示，英国服务业扩张速度为近一年最快，但未能给英镑太多帮助。
“英镑的问题是市场突然清醒过来。在YouGov民调发布后，市场才发现还没有消化任何可能性，”汇丰全球外汇研究主管David Bloom称。
欧元 持平在0.79885英镑。欧洲央行今天稍晚也将公布重要的政策决议，此后还将召开新闻发布会。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 田建华/朱晓军；审校 张明钧/高琦)
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路透4月27日 - 德意志银行第一季净利增长143%，至5.75亿欧元(6.27亿美元)，因诉讼费用减少，而且债券交易业务反弹。分析师们平均预期该行第一季净利5.22亿欧元。
美国劳工部周四公布：美国一周初请失业金人数为25.7万人(预估为24.5万人)。 美国商务部周四公布：耐久财(耐用品)订单较前月增长0.7%(市场预估为增长1.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月)