《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月5日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
*工商时报：
--大陆海协会长陈德铭昨日明确表示，中韩FTA谈判相当顺利，两岸货贸要先于中韩FTA签署有难度，且〞球不在大陆、是在台湾〞。他并直言，两岸协议监督条例至今还未看到具体内容，这对服贸协议生效以及货贸谈判有直接影响，必须要关注。
--行政院会昨日通过〞电子支付机构管理条例草案〞（第三方支付专法），金管会主委曾铭宗强调，业务经营范围不包括在网路上购买基金、保单，业者代管的储值款项，也不可以购买国内外基金等衍生性金融商品。这也表示，类似阿里巴巴余额宝业务，在台湾不会出现。
*经济日报：
--行政院长江宜桦昨日要求各部会，以政策工具鼓励企业加薪，劳动部、金管会、经济部都动起来，研议政府采购要考量企业加薪成绩、中小企业发展条例修正案加入〞你加薪、我减税〞措施，加薪企业申请科专补助时也可获加分。
--第三方支付专法草案年底上路，已有多家业者向金管会探询或表达意愿，包括台湾大 等电信业，网路家庭、欧付宝、蓝新科技、红阳科技等支付业者，以及悠游卡公司等，金管会预估初期将有5-10家，未来将视市场状况评估是否需限家数。
--裕隆集团旗下包括裕隆 等三家上市公司昨日在证交所举办业绩发表会，裕隆总经理姚振祥表示，台湾房市买气下半年开始下滑，明年情况将更明显，一旦冲击股票市场，将连带影响到消费者购车意愿，这是明年车市一大隐忧。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。