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亚洲 | 2014年 9月 5日 星期五 08:21 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月5日

*工商时报：

--大陆海协会长陈德铭昨日明确表示，中韩FTA谈判相当顺利，两岸货贸要先于中韩FTA签署有难度，且〞球不在大陆、是在台湾〞。他并直言，两岸协议监督条例至今还未看到具体内容，这对服贸协议生效以及货贸谈判有直接影响，必须要关注。

--行政院会昨日通过〞电子支付机构管理条例草案〞（第三方支付专法），金管会主委曾铭宗强调，业务经营范围不包括在网路上购买基金、保单，业者代管的储值款项，也不可以购买国内外基金等衍生性金融商品。这也表示，类似阿里巴巴余额宝业务，在台湾不会出现。

*经济日报：

--行政院长江宜桦昨日要求各部会，以政策工具鼓励企业加薪，劳动部、金管会、经济部都动起来，研议政府采购要考量企业加薪成绩、中小企业发展条例修正案加入〞你加薪、我减税〞措施，加薪企业申请科专补助时也可获加分。

--第三方支付专法草案年底上路，已有多家业者向金管会探询或表达意愿，包括台湾大 等电信业，网路家庭、欧付宝、蓝新科技、红阳科技等支付业者，以及悠游卡公司等，金管会预估初期将有5-10家，未来将视市场状况评估是否需限家数。

--裕隆集团旗下包括裕隆 等三家上市公司昨日在证交所举办业绩发表会，裕隆总经理姚振祥表示，台湾房市买气下半年开始下滑，明年情况将更明显，一旦冲击股票市场，将连带影响到消费者购车意愿，这是明年车市一大隐忧。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 林妙容; 审校 黄凯)
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