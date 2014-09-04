CNH动态：离岸即期区间震荡走升，境外相对弱势对境内有所牵制

路透香港9月4日 - 离岸人民币现汇 周四再次保持三个交易日连续小幅震荡升势，然因受美元指数近期强势影响，升幅仍弱于境内（CNY）即期市场。交易员认为，境内外即期市场持续趋同，然近日CNH即期价格低于CNY对境内汇率带来一定牵制。
“最近一周人民币仍维持缓慢升值走势，CNY开盘就破了6.14这一关键技术点位，对CNH有一定带动，在此上方，人民币买盘比较强，但市场愈发谨慎。”一位中资大行交易员称。
交易人士并表示，近期市场供需相对均衡，远掉期市场方面，美元兑人民币升水在上周达到年度最高值之后本周继续回调，虽然境内外短掉期价格有所差异，但境内一年期swap在升水1,250附近保持相对稳定，与CNH价格相差无几，使境内价格大幅变动的可能性不大。
此外，近期欧元兑美元汇率的走弱，带动了不少欧系企业的欧元远期购买美元热情，如果欧元弱势走势持续，欧元企业持续购买美元将对美元兑人民币的升水点带来上涨动力。
本地时间17:25时，离岸人民币现汇 报6.1405，较上交易日涨45个点子，在岸即期 周四亦随人民币中间价方向收升，盘中一度触及近半年高点的6.1339元。午盘时汇率波动幅度放宽，大行购汇和客盘结汇展开拉锯。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2200/2220，上日收盘在6.2230，微涨0.05%。一年期NDF较离岸即期汇率贴水1.29%左右。
美元/CNH远汇一年期掉期点子 报1,270/1,285，上周一创下年度高点1,355；境内一年期掉期点子 报1,220/1,270，走势亦从上周有所回落，保持相对稳定。
全球汇市上，欧元兑美元下跌，持于本周稍早所创的一年低点附近，市场预期欧洲央行(ECB)将发出可能推出更多货币刺激措施信号。 美元兑日圆 持坚，在日本央行总裁黑田东彦称强劲美元不会损及日本经济之后，美元兑日圆触及日高105.02日圆。（完）
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(记者 赵红梅; 审校 林高丽)