重温稿-台湾货币市场：短率平稳，关注明日标售的一年期定存单

* 短率持平目前区间

* 观察明日一年期存单标售结果

记者 林妙容

路透台北9月4日 - 台湾银行间短率周四稳定。银行人士表示，新提存期开始，银行间的调度态度较为轻松，短票市场方面跨月利率也趋于稳定，市场安静无波，静待明日央行标售的一年期定存单结果。

资金调度人士指出，市场资金量充沛，只是对于跨季的资金流动相对保守，但若是月内调度，丰沛的资金对市场供应无虞。虽然市场个别金融机构的资金多寡差异大，对利率影响不大，拆款利率多在底部徘徊。

〞市场上今天是冷一点...一年的存单还是看升息循环，(利率)没有理由再荡回去(下行)。〞一本地银行资金调度人士说。

市场人士指出，近来央行在市场上减收91天期存单，并向部分银行表示希望金融机构能转向参与长天期存单标售，这使得明日将标售的一年期存单的下标力道或较以往稍大。交易员认为，市场的升息预期仍在，利率还是有上行空间，但力道或有机会减缓，均标可望较上次标售结果走高1-2基点。

央行上月标售的1,200亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.598%，符合市场预期的0.57-0.60%。

台湾央行将于本周五(5日)标售一年期定存单，预计标售金额为1,200亿台币；下周五(12日)将标售两年期存单，预计标售金额为200亿台币。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.385%；今日区间暂落在0.295-0.420%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日为0.380-0.425%。两周拆款利率区间则暂在0.388-0.440%，上日为0.395-0.430%。

**短票利率持平**

短票市场方面，票券交易商表示，本周来跨月短票利率略为反应季底因素微微上行，但今日已经趋稳，利率不再走扬。预估季底趋紧的效应要到9月中旬才有下一阶段的反应。

交易人士指出，银行对季底的流动性风险控管力道加大，央行也在市场创造逐步减缓宽松的氛围，令有资金缺口的票券商较难和银行有议价空间。由于来自法人资金的供应依然有限，票券商预期在本月底/季底仍将主要与行库往来调度，届时利率走升的效应亦不会太弱。

〞(银行和票券商)两边还是有拉锯，但季底一定是票券商输，这也是没办法的事。〞一位大型票券商交易员说。

今日与银行承作的跨月自保短票利率主要成交在0.60%-0.61%，上日主要在0.60%，0.61%为少量。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.592%，低于前一日的0.599%。

台湾央行周四公布，共发行3,347.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,351.5亿相较，存单发行余额减4亿。 周五存单到期金额3,620.5亿台币。

下周央行存单到期总额为1兆(万亿)1,449.6亿台币，落点分别为周二6,102.5亿、周三2,243亿、周四2,289.3亿及周五814.8亿。下周一因中秋节假期金融市场休市。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为77亿台币，累积超额准备为77亿台币、加计前期1%的超额准备为682亿台币。

**债券附买回利率仍平稳**

债券市场附买回(RP)利率大致平稳。虽然寿险及投信投入附买回市场的资金略少，不过整体而言银行仍能支应补足缺口，附买回利率在中秋节前大致仍维持区间水位。

他们指出，中秋节前投信基金面临资金需求高峰，被赎回的压力较大，因此连续二日资金稍有短少。不过，多数交易商都说，从银行这里可以拆款，能够轻易的补足缺口，附买回利率大致不变。

〞短期内利率不会有变化，应该可以维持。〞一位大型证券商交易员说。

他们表示，今日有一特定大型寿险全面赎回投信的资金，令投信资金水位稍少。不过要找新资金不难，部分投信和银行的钱都相当好找，资金水位仍旧平稳。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，同上日；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，也同上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交也在0.53-0.55%，二者均与上日区间相似。