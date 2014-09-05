《离岸人民币综述》人民币回流高峰或已过，香港RQFII额度批尽还待新申请

记者 赵红梅

路透香港9月5日 - 距离沪港通开闸还有一个多月，海外资金早已布局通过QFII(合格境外机构投资者)、RQFII等渠道部署A股投资，随着7月离岸人民币回流高峰过后，近期资金已呈现热度略降之势。然当前政策层面上壮大机构及开放导向意图明显，料几近批完的香港RQFII额度不会成为海外资金入市的绊脚石。

从离岸资金的流向来看，人民币资金的回流渠道主要包括三类机构以人民币结算资金投资国内银行间债券市场；境外合格投资者在境内开展直投活动；而今年以来吸睛度最高的当属RQFII、QFII试点等。

4月获批沪港通后，恰中国经济基本面转暖，多重因素导致海外资金近几月流入，尤以RQFII ETF最为明显，由低迷时的折让，近几个月纷纷转为溢价，上升趋势为过去两年最强。9月1日，南方 A50 、博时FA50 、华夏沪深300 分别溢价1.16%、0.04%和0.63%。

瑞银证券首席策略师陈李表示，海外资金持有A股的市值已经不小，经估算目前通过成立QFII基金持有A股的市值约3,000亿元人民币，RQFII持有的市值在600亿元左右。如果再加上沪港通3,000亿元额度，届时海外投资者用完沪港通额度并提高QFII和RQFII使用率，在A股持有整体市值将达到9,000亿元。

兴业证券近日报告表示，从QFII和RQFII额度上来看，额度审批上的便捷性，使得其成为本轮外资流入的重要手段。通过近几个月离岸人民币金融债收益率变化观察，外资流入中国在6月已改善，7月中国发行人和总体的收益率走势出现明显背离，背后亦或是离岸人民币明显回流大陆导致离岸人民币供给趋紧。

报告亦表示，8月离岸人民币金融债收益率已开始回落，而国内金融市场中高风险高波动资产的再次强势，可能均指向离岸人民币通过RQFII进入大陆的高峰已过。5月-8月的相关指数分别为3.90%、4.07%、4.05%

离岸市场人士发现，离岸利率，不论长短期，都有缓步垫高之势。以香港财资公会的人民币香港银行同业拆息定价(CNH HIBOR)4月以来缓步垫高，下半年以来升势加速，隔夜品种 8月以来平均利率已达到3.18%。

其他如离岸利率汇率互换(CCS)、一年期掉期(DF)点子等，也升至约一年来高位。市场人士指出，沪港通效应、从前海、昆山、天津、苏州到上海自贸区的资本帐开放试点、人民币双向波动后资金池成长放缓，均对离岸人民币流动性产生压力。

广证恒生首席策略分析师袁季亦认为，当前RQFII额度高企，QFII基本完成建仓，资金入市高峰期已过，8月已近月底，通过RQFII-ETF进入A股市场的资金量为76.51亿元，资金入市规模仅为7月一半。

由于8月新增210亿元RQFII额度中有120亿元属于新增RQFII机构的额度，预计这些额度2-3个月后才能流入A股市场，料外资入市高峰期已过。

**香港RQFII额度还待新批**

自2011年RQFII试点以来，国务院曾两次追加投资额度，至2012年底，香港地区RQFII试点额度已达到 2,700亿元，8月底，国家外汇局新批准RQFII额度210亿元，目前香港地区RQFII获批额度已达2,653亿元，QFII累计批准额度也已达596.74亿美元。

“目前香港市场各类机构的RQFII投资额度呈现偏紧状态，额度还差47亿就已批完情况下，听说外管局机已向国务院申请更多额度，但何时获批未知，但当前政策层面上壮大机构及开放导向意图十分明显，”一位国有大行托管部负责人称，料RQFII额度不会成为海外资金回流A股市场的绊脚石。

南方东英副首席营销官王轶丁不久前亦表示，中国经济回稳和沪港通的刺激导致RQFII ETF表现强势，外管局近期或再扩大整体额度。他预计，一旦沪港通开闸，RQFII ETF的溢价水平将回落，但长远看仍是外资机构进入A股市场的最重要渠道，沪港通和RQFII配合将撬动对内地股票、债券等各类资产的全面投资。

此前亦有媒体报道，中国可能允许瑞士和卢森堡的机构投资者在RQFII项目下将海外筹集到的人民币资金用于投资中国股市和债市。

中国于2011年推出RQFII试点，为境外投资者以人民币资金投资境内资本市场开辟了新渠道，RQFII试点范围已经从最初的香港扩大到新加坡、英国、法国、韩国和德国。其中，香港获得的RQFII最高额度达2,700亿元,新加坡获得500亿元额度，英、法、韩、德则分获800亿元额度。（完）

浏览 图表 离岸人民币7月回流高峰或已过，请点击(link.reuters.com/qeb82w)

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 63886.3 190

2. 渣打 42654.2 134

3. 星展 21635.6 59

4. 法巴 17277.5 58

5. 中国银行 13942.8 29

**本周市场动态**

--中国齐鲁证券境外全资子公司--齐鲁国际周三成功发行一笔15亿元人民币三年期点心债，票息为6.25%，较初始指导价低25个基点（BP），显示投资者投资兴趣浓厚。

--天津市驻港窗口公司--津联集团有限公司已成功发行一笔三年期点心债，规模为18亿元人民币，发行票息为5.20%，较初始指导利率5.5%低30基点(bp)。

--拥有RQFII额度最多的公司--中国南方东英资产管理公司，目前计划与英国Hermes公司共同发起一款投资A股的RQFII（人民币合格境外机构投资者）公募基金，并首次遴选内地优秀的阳光私募公司担任产品顾问。

--为避免资本水平滑落至监管警戒线，中国银行 筹备境外发行不超过400亿元人民币等值优先股计划，有望在10月底前发行，目前已委任9家机构担任承销商。

--台湾人民币汇率/利率定盘机制周一上路，首日报价与香港差距不大，其中汇价完全相同，拆款定盘利率在指标一周天期部分相差约1.1基点，其他天期则差距较大。 （完）