路透基点：三宝建设24亿台币联贷展开筹组--TRLPC

路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三宝建设一笔24亿台币(8,000万美元)双档定期贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)合作金库银行展开银团筹组。

贷款分为AB两部分，A部分为20亿台币五年期贷款，B部分为4亿台币三年期贷款。

两部分利率皆为邮储一年期利率加码110个基点。税前保底利率为2%。

邀贷条件为：

承诺6亿台币以上者，取得牵头行头衔，及前端费用17个基点；

承诺4-5.99亿台币者，前端费用12个基点；

承诺2-3.99亿台币者，前端费用5个基点。

9月12日之前承贷的银行，获得一笔3个基点的费用。

三宝建设董事长为贷款保证人，以土地及建物抵押。

A部分资金用于再融资，B部分用于台北北投区一商业地产项目。

A部分宽限期两年，以七期每半年不等额偿还：前六期每期偿还3%本金，最后一期偿还82%本金。