路透基点：三宝建设24亿台币联贷展开筹组--TRLPC

中国金融：高净值人士看好今年股票市场，人民币汇率将保持稳健--报告
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透香港9月4日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三宝建设一笔24亿台币(8,000万美元)双档定期贷款，已由牵头行兼簿记行(MLAB)合作金库银行展开银团筹组。
贷款分为AB两部分，A部分为20亿台币五年期贷款，B部分为4亿台币三年期贷款。
两部分利率皆为邮储一年期利率加码110个基点。税前保底利率为2%。
邀贷条件为：
承诺6亿台币以上者，取得牵头行头衔，及前端费用17个基点；
承诺4-5.99亿台币者，前端费用12个基点；
承诺2-3.99亿台币者，前端费用5个基点。
9月12日之前承贷的银行，获得一笔3个基点的费用。
三宝建设董事长为贷款保证人，以土地及建物抵押。
A部分资金用于再融资，B部分用于台北北投区一商业地产项目。
A部分宽限期两年，以七期每半年不等额偿还：前六期每期偿还3%本金，最后一期偿还82%本金。
回覆期限9月19日。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)
路透北京4月27日 - 中国股份制商业银行--兴业银行与波士顿咨询公司（BCG）周四联合发布报告称，高净值人士对今年中国宏观经济和投资形式较为乐观，66%的受访者认为股票市场将保持稳定或上涨；近六成受访者认为人民币汇率将保持稳健甚至上涨。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
路透巴西圣保罗4月27日 - 全球最大铁矿石生产商--巴西淡水河谷第一季净利不及预期，受暴雨妨碍一个关键矿山的产出及财务支出增加影响。